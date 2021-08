Coronaens effekt: Nu dåbsbørnene går selv til døbefonden

- Det er rigtig dejligt. Vi holdt selv udendørs gudstjeneste, som var planlagt for lang tid siden, så vi var ikke påvirket. Men det betyder rigtig meget, og det betyder, at vi igen han hav dåb under højmessen og at vi kan have to familier til dåb ad gangen. Før måtte vi sige nej til en familie, hvis der var en familie, der havde planlagt dåb, fortæller Søren Nolsøe, provst i Høje-Taastrup Provsti.

- Det har betydet, at de børn, vi døber, er større. Til barnedåben plejer man jo at bære barnet, men jeg har døbt et barn, der var over et år gammel, og som selv kunne gå. Det var sjovt at opleve, at han selv gik op ad midtergangen og hen til døbefonden. Men det er dejligt, at vi igen kan holde barnedåb, siger Søren Nolsøe.