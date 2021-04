Carin Ekstrøm, daglig leder af Røde Kors i Taastrup, og de andre frivillige i forretningen er glade for opbakningen gennem de seks år, forretningen har været i byen. Foto: Kim Rasmussen

Corona udsætter fødselsdag igen: Men opbakningen er stor

Taastrup - 29. april 2021 kl. 12:18 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Nøjagtig som sidste år må en af byens lokale forretninger se planerne forpurret på grund af corona-pandemien.

Sidste år kunne Røde Kors i Taastrup Hovedgade fejre fem års fødselsdag, og i år, den 2. maj fylder forretningen seks år.

Dagen bliver markeret, men ikke som man havde ønsket sig det.

- Vi plejer at servere kaffe for kunderne og holde fødselsdag for de 75 frivillige, der bruger en del af deres tid i butikken, og hvor rigtig mange af dem har været med fra starten. Men det må vi udskyde til seksårsfødselsdagen, sagde Carin Ekstrøm i forbindelse med fødselsdagen sidste år.

Det bliver altså heller ikke år, man kan byde på kaffe, men dagen markeres alligevel.

Det sker lørdag den 1. maj, hvor butikken holder åbent indtil klokken 14.

- Coronarestriktionerne giver os desværre ikke mulighed for at fremtrylle de store kaffeborde, det må vente en rum tid endnu. Der skal lyde en meget stor tak til alle vores kunder for den daglige opbakning, vi oplever. 6 år, hvor donationer, kundekreds og omsætning kun er blevet større og større for hvert år, tusinde tak for det, lyder det fra Carin Ekstrøm, der er daglig leder af butikken.

Opbakningen har efter oplukningen 1. marts været overvældende med mange nye kundegrupper.

- Det er dejligt at opleve at flere og flere går ind for genbrug. Vores butik får mange rosende ord fra vore kunder, hvilket vi selvfølgelig er rigtig glade for, men at butikken fremstår, som den gør, kan jo kun lade sig gøre med et stort hold frivillige, der lægger rigtig mange timer og et stort arbejde i, at hele processen fungerer fra donationerne kommer ind ad døren til, de står klar til salg i butikken, siger Carin Ekstrøm.

Det store årlige overskud, som butikken genererer, er med til at Røde Kors fra centralt hold er i stand til at hjælpe lokalt, nationalt og globalt på mange fronter.