Daginstitutionen Grønhøj i Taastrup er lukket indtil videre, efter en medarbejder er testet positiv for corona, og en anden medarbejder og flere børn har udvist symptomer. Foto: Kenn Thomsen

Corona lukker daginstitution: 60 børn må blive hjemme

Taastrup - 17. august 2020 kl. 14:48 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et bekræftet og flere mulige tilfælde med coronasmitte har gjort, at Høje-Taastrup Kommune søndag besluttede at lukke daginstitutionen Grønhøj i Taastrup indtil videre.

Sagen begyndte torsdag i sidste uge, hvor en medarbejder i vuggestuen fik besked om, at en af vedkommendes pårørende var smittet med coronavirus. Medarbejderen blev derfor hjemme fredag og blev selv testet, og den prøve viste sig lørdag at være positiv.

Herefter begyndte smitteopsporingen, og søndag fik alle forældre i den pågældende vuggestue et brev om, at de skulle holde børnene hjemme, indtil de kunne blive testet, eller indtil de havde haft syv dage uden symptomer.

De øvrige forældre i børnehavedelen af Grønhøj blev informeret om situationen, men fik samtidig at vide, at børnehavedelen var åben.

Men senere søndag var lederen i kontakt med en forælder i børnehaven, som selv havde symptomer, og det samme havde to børn i familien.

Da en anden medarbejder så ringede mandag morgen og fortalte, at vedkommende også havde feber og hoste, besluttede kommunen helt at lukke daginstitutionen for alle cirka 60 børn.

- Det er det eneste forsvarlige at gøre. Vi er klar over, at det stiller nogle forældre i en meget uheldig situation, fordi nogen først fik beskeden mandag morgen, da de skulle aflevere deres børn, men vi bliver nødt til at handle hurtigt, siger borgmester Michael Ziegler (K) og fortæller, at beslutningen blev taget i samarbejde med institutionens bestyrelse.

Alt personale forventes nu testet i denne uge, og i takt med, at de forhåbentlig erklæres raske, vil institutionen gradvist blive åbnet for raske børn.

Der tilbydes ikke pasning i andre institutioner, selvom børnene kan fremvise en negativ corona-test, oplyser borgmesteren.