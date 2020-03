Borgermødet om visionsplanen for Hehdehusene Bymidte er aflyst på grund af coronavirus. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Corona-konsekvenser: Borgermøde om vision for bymidte er aflyst

Høje-Taastrup Kommune ønsker at tage hensyn til at forebygge smitte med coronavirus.

Kommune havde inviteret borgerne til at komme med input til en ny visionsplan for Hedehusene Bymidte.

Det betyder, at mange investorer ser Hedehusene som et godt sted at bygge og investere i byudvikling. Nærheden mærker tydeligt denne interesse, og nu sætter den nye bro spot på, at der også er muligheder for udvikling i Hedehusene Bymidte.