Se billedserie Mange restauranter og caféer har på grund af corona været nødt til at gentænke den måde, de serverer mad på, blandt andet ved buffeter. Det har ført til nye opfindelser.

Corona har sat gang i opfindsomheden

Taastrup - 29. januar 2021 kl. 19:20 Kontakt redaktionen

En bærbar løsning til håndsprit. En ny type håndtag, Armtag, som giver mulighed for bedre hygiejne ved kølediske i supermarkeder. Slice Drop, som kan give forbedret hygiejne med pålæg ved eksempelvis hotel- og restaurations-buffeter og andre steder, hvor der er brug for skiveskåret pålæg.

Det er nogle af de opfindelser, der er indgået aftaler om at føre ud i livet med hjælp fra Opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut.

Og de er langt fra de eneste. Opfinderrådgivningen har nemlig set en markant stigning af henvendelser fra opfindsomme borgere, og mange af dem har været så gode, at det har ført til en fordobling af aftaler om nye opfindelser, som sættes i produktion i danske virksomheder. Det viser helt nye tal fra Opfinderrådgivningen.

En af dem er altså Slice Drop, som blandt andet er udviklet af Henrik Hansen, der er medejer Wittrup Motel og Sallie's i Albertslund.

- Under Corona-nedlukningen har vi på vores motel været nødt til at gentænke servering ved buffeten. Pålæg som ost står typisk fremme, hvor alle kan røre ved den. Med Slice Drop kan osten kapsles ind og sættes på buffeten, fortæller opfinderne Henrik Hansen, som står bag opfindelsen sammen med Michael Fehrn.

De to har mødt hinanden gennem restaurationsbranchen og har nu indgået en aftale med leverandør til storkøkkener, Brønnum, om at færdigudvikle Slice Drop og få den ud i Europa til de ostespisende lande.

Mange nye opfindelser

Opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut er støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og hjælper borgere, der har opfundet noget og ønsker at kommercialisere det i samarbejde med en virksomhed.

- i 2020 har vi haft et ekstraordinært travlt år. Både hvad angår hvor mange borgere, der har henvendt sig med nye opfindelser og antallet af opfindelser, hvor det er lykkedes at lave licenskontrakter med danske virksomheder. Det ser ud til at Corona-nedlukningerne har haft en positiv effekt på borgernes opfindsomhed og deres tid og lyst til at gøre noget ved det, siger lederen af Opfinderådgivningen, forretningsleder Nikolaj Ilsted Bech, Teknologisk Institut.

Markant flere henvendelser

I 2020 er Opfinderrådgivningen nået i mål med 25 kommercialiseringer af opfindelser, hvilket er dobbelt så mange som de normale 12-13 kommercialiseringer om året.

Også antallet af henvendelser har været markant højere. I 2020 har Opfinderrådgivningen fået ca. 1.000 indkomne opfindelser mod normal ca. 700. Særligt efteråret har været travlt. Alene i november måned henvendte 140 opfindere sig med gode idéer. Det er dobbelt så mange som i en gennemsnitlig måned, hvor Opfinderrådgivningen får godt 60 til 70 henvendelser.

- Mens meget har været lukket ned, så har danskernes opfindertrang og ønsket om at løse konkrete udfordringer blomstret op. Samtidig har vi også set, at selv om danske virksomheder har været pressede på mange fronter, har der stadig været stor interesse for se på nye muligheder i borgeropfindelser, vi er kommet med, siger Nikolaj Isted Bech.

Fra alle typer af borgere

Opfinderrådgivningen har set opfindelser som er direkte relateret til at løse Corona-problematikker. Men størstedelen er typiske henvendelser fra alle slags borgere, som har fået gode idéer til at løse alle typer af udfordringer, de har mødt i hverdagen. Den typiske opfinder er en borger, som har en særlig interesse og indsigt i et område og får en idé til at løse en udfordring på en ny måde med et nyt produkt.

Et eksempel er tømrer Toke Hansen, som har opfundet et nyt produkt, som løser problemet med sortering af byggeaffald decentralt på byggepladser. Opfindelsen, som er et nyt mobilt affaldssorteringsstativ, sættes nu i produktion af værktøjsfirmaet Ravendo.

- Der skete jo ikke så meget i sommerferien pga. Corona. Så tænkte jeg, at så er det nu, jeg kan gøre noget ved idéen, som havde ligget i baghovedet et stykke tid, siger Toke Hansen.

Opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut har eksisteret siden 1972. I perioden 2007-2016 er der for de 20 mest succesrige opfindelser skabt en omsætning på 33,5 milliarder kroner.

Opfindelserne er patenteret og kommercialiseret via licensaftaler på basis af Opfinderrådgivningens specialiserede know-how og erfaring med patentering og indgåelse af licenskontrakter.

Desuden uddanner og træner Opfinderrådgivningen også 2000 studerende og borgere i idéudvikling, idévalidering og idé kommercialisering.

Læs mere på www.opfind.nu.

