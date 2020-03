Hos Sandwichen - By Mørkeberg og Toft har man allerede mærket konsekvensen af coronavirus. Derfor har ejerne nu fået en idé, fortæller Mads Mørkeberg (th.).Foto: Pernille Rohde

Send til din ven. X Artiklen: Corona-frygt breder sig: Lokalt spisested vil bringe mad ud - og undgå kontakt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona-frygt breder sig: Lokalt spisested vil bringe mad ud - og undgå kontakt

Taastrup - 10. marts 2020 kl. 14:33 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har haft konsekvenser for lokale erhvervsdrivende i Høje-Taastrup Kommune, efter statsminister Mette Frederiksen tirsdag formiddag holdt pressemøde og fortalte om myndighedernes nye tiltag mod coronavirus.

Hos spisestedet Sandwichen - by Mørkeberg og Toft, der ligger i Taastrup Hovedgade, har man blandt andet fået aflyst to større arrangementer i denne uge med en mistet omsætning på omkring 25.000 kroner til følge efter udmeldingerne om de ny tiltag.

Samtidig har ejerne Mads Mørkeberg og Rasmus Toft hørt fra virksomheder, hvor medarbejdere vil droppe kantinen og i stedet bestille mad direkte op på kontorerne for at mindske risikoen for at blive smittet, ligesom flere borgere har udtrykt bekymringer.

Derfor har de nu fået en idé.

- Vi fik den idé, at vi fra i morgen (tirsdag, red,) vil bringe mad ud til Taastrup og omegn. Man betaler med mobile pay eller ved en faktura, og så ringer vi på og stiller kassen med mad ude foran, så vi fuldstændig undgår kontakt. Og så kan man jo bestille mad til et par dage ad gangen. Det kan jo også være, at der er nogen, der er i karantæne, og som ikke må gå ud, siger Mads Mørkeberg.

Tanken er, at man kan bestille fra sandwichkortet og de to dagens retter, som spisestedet laver.

Om det bliver en succes eller ej, ved Mads Mørkeberg ikke.

- Men i stedet for at sidde og græde snot, så tænkte vi at give folk en mulighed for at gå god mad uden at de behøver bevæge sig ud. Enten er det en idé, der er helt hen i vejret eller også synes folk, at det er et godt initiativ, siger Mads Mørkeberg, er også nævner, at flere restauranter inde i København mærker, at der er frygt for coronavirus.

Blandt andet har den tidligere michelin-restaurant Studio valgt at tage konsekvensen og udbyde deres menu til halv pris, efter folk afbestilte deres reservationer.

I første omgang er planen, at have udbringning i et par uger. Sandwichebaren på Taastrup Hovedgade vil fortsat have åbent.

Man kan kontakte Sandwichen - by Mørkeberg og Toft for at høre om mulughederne på telefon 40 17 17 22 eller mail info@sandwichen-taastrup.dk Maden vil blive bragt ud hverdage mellem 17-19.