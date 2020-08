Henover sommeren steg smittetrykket i forbindelse med Covid-19 i Høje-Taastrup Kommune, men det har nu stabiliseret sig igen. Men det er nødvendigt, at alle husker de nye retningslinjer og vaner, hvis det ikke skal stige igen, lyder det fra Høje-Taastrup Kommune. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Corona er her stadig: - Vi må ikke slække på reglerne nu

Taastrup - 08. august 2020 kl. 06:14 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solen skinner, snart skal børnene tilbage i skolen, vi kan igen spise på restaurant. Danmark er ved at være helt åbnet igen, og den store corona-nedlukning kan måske synes langt væk.

Men der skal ikke meget til, før det igen kan blusse op, advarer Ulla Callesen, som er centerchef i Sundheds- og Omsorgscentret i Høje-Taastrup Kommune. Hun har om nogen fulgt corona-udbruddet tæt i de forgangne måneder, og hun understreger, at coronavirus og Covid-19 i høj grad stadig er i samfundet.

- Derfor er det så vigtigt at huske, at vi alle sammen fortsat har en opgave med at passe på hinanden ved at holde afstand, huske håndhygiejnen og blive hjemme, hvis vi er syge. Vi må ikke slække på reglerne og de gode vaner nu, for så er det, at det kan gå galt, siger hun.

- Det er det lange seje træk, der er det væsentlige for at sikre, at vi ikke får endnu et smitteudbrud, understreger hun.

Steg i sommer Faktisk steg smittetrykket i Høje-Taastrup Kommune lidt henover sommeren, og kommunen var derfor i kontakt med sundhedsmyndighederne om, hvordan man skulle forholde sig.

- Men smitten var spredt flere steder, så man kunne ikke sige, at nogen skulle gøre noget særligt for at bremse det. Det er os allesammen, der skal huske at følge de gængse regler om afstand og håndhygiejne, understreger Ulla Callesen.

GODE RÅD Husk de her tre ting:



Bliv hjemme hvis du har symptomer på smitte med ny coronavirus Vask hænder ofte - og hvis du ikke har adgang til en håndvask, så brug håndsprit Hold afstand - også selvom det er længe siden du har set vennerne

Smittetrykket er heldigvis faldet igen, så det nu ligger på omkring 1-9 nye smittede i Høje-Taastrup om ugen. Og det skulle det gerne blive ved med.

- Men det er en udfordring, for man kan jo se, at vi glemmer anbefalingerne lidt. Der er færre, der bruger håndsprit i supermarkedet, det med at holde afstand er gledet lidt i baggrunden, og vi krammer hinanden lidt mere. Personligt kan jeg jo godt forstå det, men med de sundhedsfaglige briller på er det bare så vigtigt, at vi ikke slækker på det nu, for vi udsætter os selv og hinanden for en risiko. Og vi skal jo passe på hinanden, og ikke mindst de svageste medborgere, understreger Ulla Callesen.

Er forberedt For nylig tog antallet af nye smittede i Danmark et hop opad, og det skyldtes særligt to udbrud i Ringsted og Aarhus.

- Men det kan altså ske hvor som helst, påpeger Ulla Callesen.

Og skulle uheldet være ude her, så er Høje-Taastrup Kommune helt klar til at håndtere det, understreger hun.

- Vi følger fuldstændig sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og vi har værnemidler nok til at håndtere et udbrud. Vi havde meget tidligt i forløbet et udbrud på et plejecenter, hvor flere ansatte og beboere blev smittet, og dengang lavede vi en organisering med decentrale corona-teams, der kan håndtere tingene på stedet. Det vil vi lynhurtigt kunne køre i stilling igen, fortæller Ulla Callesen.

Hun understreger flere gange, at Høje-Taastrup Kommune følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og ikke kaster sig ud i at lave egne regler eller tiltag.

- Vi gør det, vi får besked på. Lige her er vi overbeviste om, at der er nogen, der er klogere end os, understreger hun. Nedenfor kan du se Sundhedsstyrelsens opfordring om at holde fast mod ny coronavirus: