Købmand i Meny Taastrup Henrik Andersen er ærgerlig over at måtte aflyse vinaftenenerne i år.

Corona aflyser populært arrangement

- På grund af forsamlingsforbuddets grænse på 50 personer samt for ikke at udsætte både vores kunder samt personale for unødvendigt smittefare, har vi i år valgt at aflyse begge aftener, fortæller købmand Henrik Andersen fra Meny i Taastrup.

Han fortæller, at der er mange kunder, der allerede har forespurgt på billetter, eller spurgt ind til, om vi i år afholder smagningerne. Men som situationen har er, ser købmanden sig nødsaget til at aflyse.

- Det er vigtig at vi alle tager ansvar for den situation vi befinder os i. De velbesøgte vinaftener vender selvfølgelig tilbage igen til næste år, såfremt situationen tillader det, siger Henrik Andersen.

Almindeligvis kommer der over 500 deltagere til de to vinaftener, der efterhånden er blevet en tradition. Her er der vinsmagninger samt lidt let at spise til. Men altså ikke i år.