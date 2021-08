Resultaterne er overvejende opløftende, når man kigger på den seneste kvalitetsrapport for skolerne i Høje-Taastrup. At sikre trivslen skal dog fortsat være i fokus. Foto: Thomas Olsen

Corona-år i skolerne: Sådan går det med trivsel og læring

Taastrup - 03. august 2021

Gennemsnitskaraktererne ved de afsluttende prøver i folkeskolen er steget, og så lykkes man i højere grad med målsætningen om at få alle elever over karakteren 02.

Der er dog fortsat brug for fokus på trivsel og fravær, og så er der færre uddannelsesparate elever i kommunen, selvom karaktererne er steget. Det er dog noget, som kan skyldes, at eleverne sidste år ikke gik til afgangsprøver og i stedet fik ophøjet standpunktskarakterer.

Det er sådan, nogle af resultaterne fra den årlige kvalitetsrapport for 2019/2020 om skolevæsnet i Høje-Taastrup Kommune ser ud, selvom det understreges, at resultaterne skal tages med højde for, at corona-situationen at sat sit præg på skolegangen med blandt andet hjemmeundervisning og manglende afgangsprøver til følge.

Kurt Scheelsbeck (K), der er formand for institutions- og skoleudvalget i Høje-Taastrup Kommune, er tilfreds med den generelle fremgang.

- Vi får med kvalitetsrapporten både et overordnet billede af tilstanden, og vi får et billede af, hvorledes den enkelte skole præsterer. Netop fordi vi får kvalitetsrapporten præsenteret hvert år, har vi på det politiske niveau en faktabaseret mulighed for at følge udviklingen. Og lad mig her fastslå, at vi med meget stor tilfredshed kan konstatere, at vores skoler år for år præsterer bedre og bedre, sagde han da kvalitetsrapporten blev behandlet i byrådssalen.

Trivsel i fokus Noget af det, der skal være fokus på, er elevernes trivsel.

Der er ikke foretaget trivselsmålinger på hver enkelt skole, men resultaterne peger på, at tre skoler har størst udfordringer med trivslen. Det gælder Reerslev Skole, Mølleholmskolen og Ole Rømer-Skolen.

Den faglige trivsel og tallet for støtte og inspiration er på niveau med landstallet, mens social trivsel og ro og orden er en lidt under landstallet.

I forbindelse med sagen, har byrådet understreget, at det er vigtigt at fastholde fokus på trivslen i skolerne.

Alle skal bestå Høje-Taastrup Kommune har som lokalt mål, at andelen af elever, der ikke opnår karakteren mindst 02 ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse skal nedbringes med 10 procent per år med udgangspunkt i opnåede karakterer i skoleåret 2015/16.

I 9. klasse ses, at stigningen i antallet af elever, der ikke opnår mindst 02 i dansk og matematik er på 30,6 procent fra 2015/16 til 2016/17, herefter sker der et fald på 23,4 procent til 2017-18.

Der skete et yderligere fald på 6,3 procent til 2018-19, mens faldet i det seneste år til 2019-20 er på hele 64,4 %.

For 10. klasse er tendensen den samme, og der er de seneste tre år også sket et fald.

Det betyder, at målet er nået for tredje år i træk.

Andelen af elever, der ikke opnår karakteren mindst 02 ved de afsluttende prøver er nede på 3,9 procent mod 16,3 procent i basisåret 2015-16.

Igen skal der tages forbehold for, at eleverne ikke har været til afgangsprøve i sommeren 2020 på grund af corona, men der er fremgang at spore.

Normalt er standpunktskaraktererne højere end prøvekaraktererne, så der skal tages forbehold for resultaterne.

Samlet set opnår 96,3 procent af eleverne i Høje-Taastrup Kommune i skoleåret 2019/2020 mindst 02 i dansk og matematik. Det er 0,7 procentpoint over landsgennemsnittet på 95,6 procent af alle elever i de danske skoler.. Hele byrådet godkendte kvalitetsrapporten, som kan læses på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.