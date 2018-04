City2 er ejet af Danske Shoppingcentre og administreres af DEAS.

City2 ser lyst på fremtiden

Taastrup - 23. april 2018

Der er kommet godt gang i udviklingen af City2, og det ser endnu lysere ud i fremtiden. Sådan lyder det i hvert fald fra DEAS, som administrerer shoppingcentret.

Det er ellers ikke kun rosende ord fra kunderne, der de seneste år har lydt om storcentret i Høje Taastrup. Flere har beklaget, at butikker har stået tomme, og at udvalget ikke har været stort nok. Andre borgere er til gengæld meget glade for deres lokale shoppingcenter, og dem skulle der gerne blive flere af i fremtiden. City2 har i hvert fald fortsat et stærkt fokus på udviklingen af storcentret, og der er da også sket flere store ting den seneste tid.

For nylig slog den traditionsrige butikskæde Søstrene Grene eksempelvis dørene op for en splinterny butik i City2 - en åbning, der var længe ventet og blev godt modtaget af kunderne.

- Vi har haft en fantastisk åbning og oplevet en super stemning hos de mange købelystne kunder. Butikken er blandt de større i kæden, og vores varer udstilles derfor i fuldt sortiment og farveskala. Det er vigtigt for os, at kunderne ikke går forgæves, selvom der er run på salget. Mange fra lokalområdet har gennem længere tid opfordret Søstrene Grene til at åbne i City2, og det er dejligt at møde en stor kundeopbakning fra første dag, siger Flemming Ostenfeld, franchisetager i Søstrene Grene.

Derudover er fødevaregiganten Føtex i gang med at udvide sin butik i City2 og er ved at bygge om i det populære bagerudsalg, så det bliver mere tidssvarende og up to date.

Hos Imerco Home er der også udvidelser på vej. Butikken udvider i nærmeste fremtid ind i nabolejemålet og får dermed tilført adskillige ekstra kvadratmeter til deres butik. Isenkram og boligtilbehør har været noget af det, City2's kunder har efterspurgt, og det får de nu meget mere af.

Bag optimismen hos City2 ligger også de store planer for Høje Taastrup C, som skal udvikles til at blive en mere spændende og levende bydel.

De tre grundejere Danske Shoppingcentre, EjendomsSelskabet Norden og Høje-Taastrup Kommune er gået sammen om en storstilet udvikling af området. Sammen har de stiftet et arealudviklingsselskab, der skal omdanne et område på størrelse med 40 fodboldbaner til nye boliger og erhverv.

- Den positive udvikling i området giver nyt liv og betyder rigtig meget for centret. Vi ser frem til en mere naturlig sammenhæng mellem center, byliv og dermed øget kundestrøm. Vi arbejder hele tiden på at sikre, at vi har det rettet butiksmix, og vi er stolte over, at vi nu styrker centrets profil med store aktører som Føtex og Imerco, som udvider, og åbningen af Søstrene Grene, siger Thomas Lüscher, center manager i DEAS, som er med i projektet som rådgiver for Danske Shoppingcentre.

Et vigtigt greb i udviklingen af byområdet bliver et centralt og aktivt parkstrøg, som skal skabe en naturlig og attraktiv forbindelse mellem Høje Taastrup Station og City 2. Parkstrøget skal give plads til aktiviteter for både beboere, medarbejdere og besøgende med byliv, caféområder og en naturlig integration af City2 i bydelen.