Foto: Jørgen C. Jørgensen

Center Manager Thomas Lüscher glæder sig til at byde kunderne velkommen tilbage til shoppingcentret City2.

City2 genåbner: Men noget vil være forandret

Vi glæder os til at se dig!

Så klar er meldingen til kunderne fra shoppingcentret City2 i Høje Taastrup efter meldingen om, at storcentre igen må slå dørene op for kunderne fra den 11. maj.

Og det er City2 helt klar til. Center manager Thomas Lüscher fortalte allerede i sidste uge, at shoppingcentret var klar til genåbning, når det blev givet grønt lys fra myndighederne.

- Vi glæder os helt vildt. Vi har udnyttet ventetiden optimalt ved at få udført en masse arbejde i og omkring centret med blandt andet parkeringspladser, fjernvarme og ombygningen i kælderen, hvor Cecilie's skal åbne, men der er ingen tvivl om, at vi ser frem til igen at kunne byde kunderne velkommen, siger center manager Thomas Lüscher.