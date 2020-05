City2: Vi er helt klar til genåbning

Center Manager Thomas Lüscher glæder sig til, at City2 igen kan slå dørene op for kunder, og han forsikrer, at centret er rustet til de nye vilkår. Han håber dog også på forståelse og tålmodighed fra kunderne i den nye tid. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Taastrup - 02. maj 2020 kl. 06:13 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis myndighederne giver grønt lys for en genåbning af landets storcentre, så er City2 i Høje Taastrup helt klar til at slå dørene op for kunderne.

- Vi glæder os helt vildt. Vi har udnyttet ventetiden optimalt ved at få udført en masse arbejde i og omkring centret med blandt andet parkeringspladser, fjernvarme og ombygningen i kælderen, hvor Cecilie's skal åbne, men der er ingen tvivl om, at vi ser frem til igen at kunne byde kunderne velkommen, siger center manager Thomas Lüscher.

Fulgt anvisningerne City2 har været delvist lukket siden 18. marts, hvor kun Føtex, Lidl, apoteket, Normal, spisesteder med take away og senest Matas har haft åbent.

- Vi har fulgt alle regler og anvisninger, der er givet fra myndighederne. Vi ville selvfølgelig gerne have haft åbent, men ikke hvis det er på bekostning af vores fælles sikkerhed, understreger Thomas Lüscher.

Han lægger dog ikke skjul på, at lukningen selvfølgelig har haft store konsekvenser for centret og de enkelte butikker. Centret har givet henstand på husleje til de butikker, der har haft behov for det, men der er en risiko for, at nogle butikker alligevel må dreje nøglen om.

- Vi ser det jo også på landsplan, hvor der er butikker, der må lukke. Det kan vi også risikere hos os. Derfor har vi nu en stor opgave i at hjælpe hinanden, og jeg håber også, at kunderne vil vende tilbage, når det igen er muligt. Kunderne er selvfølgelig de allervigtigste, hvis den lokale detailhandel skal overleve, understreger Thomas Lüscher.

Striber på gulvet Rent fysisk er shoppingcentret gjort klar til en fuld genåbning. Der bliver sat striber på gulvet, så det er nemmere at holde afstand, der er opsat holdere med desinficeringsmidler i stor stil, og legepladserne bliver afspærret.

Det endelige krav til en genåbning af storcentre er endnu ikke meldt ud, men hvis de indeholder krav til et maksimalt antal kunder, er City2 også klar til at kunne efterleve det.

- Vi har kundetællere ved alle indgange og de relevante butikker, så vi ved hele tiden, hvor mange kunder der er i centret. Dertil sørger vi for at have vagter, der kan hjælpe med til at sikre, at retningslinjerne bliver overholdt, siger Thomas Lüscher.

Hvad angår de fysiske rammer er City2 lidt heldigere stillet end mange andre storcentre, idet der her er brede gange og kun butikker på den ene side af gangene, ligesom det store rum i midten giver meget luft per kunde i forhold til andre storcentre.

Hav tålmodighed Thomas Lüscher håber, at kunderne vil have tålmodighed med butikkerne og hinanden, når der igen bliver åbnet.

- Vi skal alle sammen lige lære at håndtere de nye retningslinjer, der helt sikkert vil komme, så vi håber på lidt tålmodighed, siger han.

Der er endnu ikke sat en dato for, hvor landets storcentre igen må slå dørene op for kunder.