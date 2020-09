Se billedserie Cirkus Arli slog teltet op ved bostedet Taxhuset, hvor der blev opført en forestilling kun for bostedet beboere og personale. Foto: Privat

Cirkus spredte glæde på bosted

Taastrup - 10. september 2020 kl. 16:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det blev en festlig oplevelse for beboerne, da Taxhuset i Høje-Taastrup for nylig havde besøg af Cirkus Arli.

Taxhuset er et bosted for voksne med handicaps, primært mennesker med skade på hjernen eller nervebaner efter ulykke, sclerose eller andre livslange sygdomme.

I forbindelse med sommerpakken 2020 fik bostedet tilskud til aktiviteter for beboerne, som under sommerens corona-udbrud oplevede en ændret hverdag med færre besøg og mindre socialt samvær.

Personalet spurgte derfor beboerne, hvad de godt kunne tænke sig at lave, og et af forslagene var at komme i cirkus.

- Da vores beboere er særligt sårbare, forsøger vi forsat at begrænse muligheden for smitte. Så hvis beboerne ikke kan komme til cirkus, må cirkus komme til os, lyder det fra Taxhuset, som derfor kontaktede Cirkus Arli for at høre, om det kunne lade sig gøre.

Det kunne det, og derfor kunne Cirkus Arli slå dørene op for Taxhusets beboere den 31. august.

Cirkus Arli kom allerede aftenen før til stor begejstring for beboerne.

- Naboerne i området var også meget nysgerrige og interesseret i, hvad der foregik, og kom over og spurgte, om de kunne købe billetter. Det kunne helt sikkert også have givet glæde til vores beboer, at byens børn skulle i cirkus med dem, men pga. Covid-19, var dette ikke muligt, lyder det fra Taxhuset, som fortæller, at beboerne alligevel fik en dejlig oplevelse.

- De fik alle en fantastisk oplevelse med både dans, akrobatik, klovne og trylleri. Og der blev smilet, grinet, klappet og huet til den helt store guldmedalje. Fra personalets side var den største oplevelse nok at se begejstringen hos beboerne.

Efter forestillingen blev der holdt fest for beboerne med god mad og drikke i hver deres respektive huse.