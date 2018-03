Christina styrer cyklisterne

Formanden kom i sin beretning ind på de ganske mange emner, som den lokale afdeling har arbejdet med. Cyklistforbunds-afdelingen har et særligt fokus på, at de forskellige kommuners trafikpolitik tager behørigt hensyn til de cyklende trafikanter, men samtidig er de også opmærksom på, at den opvoksende generation skal blive fortrolige og glade for det to-hjulede transportmiddel. Derudover står afdelingen for at arrangere cykelture for vestegnsborgere, der gerne vil nyde naturen i oplandet.