Politiet afspærrede natten til onsdag Holbækmotorvejen efter der var set to løse heste.

Chokerende syn på motorvejen

En bilist var natten til onsdag ved at påkøre en hest på Holbækmotorvejen i Hedehusene.

Bilisten kontaktede klokken 02.37 Vestegnens Politi og fortalte, at han havde været tæt på at køre ind i en sort/hvid hest, der sammen med en anden hest var løs på motorvejen i vestgående retning.

Vestegnens Politi rykkede ud og afspærrede Holbækmotorvejen mellem 7A og 7B i begge retninger. De løse heste forsvandt fra motorvejen ind over en mark i nordgående retning.

Politiet sendte en drone i luften i et forsøg på at lokalisere de to heste, men det lykkedes ikke. Efter en lille times tid blev Holbækmotorvejen åbnet igen.