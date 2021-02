Se billedserie Det er en sønderjyde, der bliver leder af Kvickly på Taastrup Torv. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Chef vender tilbage til Vestegnen: Der er et særligt sammenhold

Taastrup - 15. februar 2021 kl. 19:32 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Kunderne kommer til at møde et nyt ansigt, når de fremover handler ind i deres lokale Kvickly.

Kasper Jakobsen overtager nemlig chefstolen i Kvickly på Taastrup Torv, når han for første gang skal være leder af sit eget varehus.

Her afløser han officielt Brian Henriksen som varehuschef i Kvickly på Taastrup Torv den 1. marts.

Kasper Jakobsen kommer fra en stilling som souschef i Kvickly i Spinderiet i Valby, som han kom til for et års tid siden, da han flyttede fra samme stilling i Kvickly Albertslund. Nu ser han frem til at vende tilbage til Vestegnen.

- Jeg flyttede til København i 2015 og var med til at åbne Kvickly i Albertslund. Så størstedelen af mit arbejdsliv herovre har jeg haft på Vestegnen. Derfor er her glad for, at jeg nu kommer tilbage til Vestegnen, siger Kasper Jakobsen, der kommer fra Sønderborg, men bor i Sydhavnen i København.

Særligt sammenhold Han ser frem til at blive en del af byen og nærområdet.

- Jeg glæder mig mest til at blive en del af lokalsamfundet. For mig at se er der et helt særligt sammenhold på Vestegnens. Det er helt specielt. Man hjælper hinanden og kunderne støtter op om forretningen på en helt specielt måde, som jeg aldrig har set før. Det oplevede jeg især i Albertslund, siger den nye varehuschef, der allerede vil være at finde i Kvickly, hvor han lærer forretningen at kende.

Efter fem år som souschef i Albertslund og Valby er Kasper Jakobsen nu klar til at tage ansvaret på sig som varehuschef.

- Jeg har kun haft chefer over mig og været nummer to. Jeg glæder mig også til, at jeg bliver nummer et og skal ud og tage beslutningerne og sætte mit præg, og jeg er rigtig glad for, at min første egen butik er i Taastrup, for jeg føler, jeg kender området og Vestegnen, siger Kasper Jakobsen, der var med til at gøre Kvickly i Albertslund til Danmarks bedste flere gange.

Brian Henriksen skal i stedet være varehuschef i Spinderiet i Valby. Brian Henriksen har været i Kvickly Taastrup i tre og et halvt år. Han har sidste dag fredag den 12. februar.

