Center manager Thomas Lüscher er ærgerlig over, at store dele af City2 nu skal lukke ned. Det vil koste butikkerne dyrt, understreger han. Arkivfoto: Jørgen C. Jørgensen

Centerchef: - Nedlukning vil koste dyrt

Det var en ren mavepuster til store dele af detailhandlen, som statsminister Mette Frederiksen (S) i aftes præsenterede med nyheden om, at alle storcentre skal lukke ned fra i dag.

- Der er ingen tvivl om, at det vil have store konsekvenser for vores butikker. Vi har butikker, der forventede at hente op til 20 procent af årets omsætning i den kommende uge op til jul, hvor vi nu skal være lukket ned, så det vil selvfølgelig koste dyrt, forklarer Thomas Lüscher, centermanager for City2 og Copenhagen Designer Outlet i Høje Taastrup, som ejes af Danske Shoppingcentre

Som i mange andre storcentre valfartede kunderne i stor stil til City2 onsdag aften efter statsministerens udmelding, og mange butikker holdt længere åbent, så de fremmødte kunne nå at gøre de sidste julegaveindkøb. På et tidspunkt var der også over 100 meter kø til GLS-pakkeshoppen, hvor folk skulle hente pakker.