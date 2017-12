Se billedserie Carl Jensen har gennem de seneste mange år solgt juletræer fra sin egen plantage. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Carl sørger for juletræerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Carl sørger for juletræerne

Taastrup - 16. december 2017 kl. 13:18 Af Johan Monggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Carl Jensen 20. juni i år havde fødselsdag, kom der et brev fra en speciel person i postkassen. For på sommerdagen, godt et halvt år før juleaften, kunne Carl Jensen runde en helt særlig dag. For den 20. juni 2017 fyldte Carl Jensen 100 år. Selv om manden fra Torslunde har rundet et skarpt hjørne, som ikke mange får lov til at opleve, så er det dog ikke slut med arbejdslivet.

For med en grund ved sit hus på 44.000 kvadratmeter er der nok at se til. Specielt i december måned, hvor den 100-årige er med til at stå for julesalget i området. Et område som han kender godt, for han er født i Torslunde og har boet i det samme hus på Torslundemaglevej i 94 år, hvor han, siden hans mor gik bort, har boet alene.

- Det er rart at bo her, det er en naturperle, jeg bor på, siger Carl Jensen, der har arbejdet med landbrug - ligesom han også har haft pelsfarm.

Men for ti år siden startede et nyt beskæftigelsesområde for Torslunde-borgeren. For her startede salget af juletræer.

- Jeg var nødt til at have noget på jorden, og jeg havde drømt om, at der skulle være skov, når jeg blev gammel og ikke kunne dyrke jorden selv, fortæller Carl Jensen, der gerne ville have jorden plantet til med træer for at gøre plads til fugle og give dem et fristed. Og med en fuglerede i hvert andet grantræ har fuglene fundet sig godt til rette med 5000 reder.

Som den driftige sælger af juletræer Carl Jensen er, er der noget særligt ved julen for ham.

- Julen er positiv i den retning, at der kommer gang i handlen. Det er det vigtigste. Der er temmelig mange, der kommer og køber juletræer, siger Carl Jensen, der arbejder syv timer om dagen og selv er med ude på det kolossale skovområde for at fælde juletræer, der kan være med til at skabe den rigtige julestemning rundt om i hjemmene.

Store begivenheder

Med 100 år i bagagen og en hukommelse der ikke svigter, har Carl Jensen oplevet flere skelsættende begivenheder i sit lange liv. Og særligt én begivenhed har stadig en stor plads i hukommelsen.

- Jeg husker 2. Verdenskrig, og da vi stod lige uden for, siger Carl Jensen og peger ud ad vinduet og fortsætter:

- Der kom der pludselig 30-40 tyske maskiner ind over skoven her. Det var noget uhyggelig noget, forklarer Carl Jensen, der blandt andet fulgte med i krigens hærgen via Radio Luxembourg.

Huset, hvor Carl Jensen har tilbragt 94 år af sit liv, er godt 200 år gammelt, og det står stort set, som da det blev bygget. Strømmen kører med en generator, og vandet bliver pumpet op, så den offentlige forsyning er ikke en del af hverdagen for den 100-årige. Og det har sine fordele.

- Så bestemmer man jo selv regningen, det er en stor fordel, siger Carl Jensen, der smider noget brænde i komfuret, når der skal koges noget vand.

Selv om mange ting foregår på gammeldags maner i hjemmet, så er Carl Jensen, ligesom størstedelen af den danske befolkning, på nettet. For 14 dage siden kom der nemlig computer og internet i hjemmet. Og på den nye maskine bliver der blandt andet set tv. Ligesom der også er blevet investeret i en mobiltelefon, så han hele tiden kan komme i kontakt med folk, når han går rundt ude i skoven.

Storebror lever stadig

Selvom Carl Jensen er blevet 100 år, og mange af vennerne og familiemedlemmerne er gået bort, så er han ikke alene. For dagligt kommer en god ven og hjælper ham med det store areal, der skal holdes øje med. Mens en niece står for indkøbene. Og Carl Jensen er ikke den eneste i familien, der har fået fødselsdagshilsen fra dronning Margrethe. For Carls storesøster, der blev 102 år gammel fik også et brev, ligesom Carl Jensens storebror, der i dag er 101 år gammel, også har modtaget kongelig post.