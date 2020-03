Kunde nummer 1000 ? Camilla Frey i midten ? fik en gavekurv af direktør Astrid Birnbaum (tv) og regnskabsmedarbejder Sussie Thomsen fra Høje Taastrup Fjernvarme. Foto: PR

Camilla sparer penge med ny ordning: - Nu styrer vi varmen på en app

Taastrup - 17. marts 2020

Familien Frey i Olivenlunden blev kunde nummer 1000 på Høje Taastrup Fjernvarmes abonnementsordning, hvor selskabet installerer nyt varmeanlæg og står for servicen, alt sammen betalt via varmeregningen.

Familien bor i Østerby i andelsboligforeningen Torstrup II, som har valgt at skifte til abonnementsordningen. Dermed er beboerne nu selv kunder hos fjernvarmen i stedet for, at varmen afregnes via foreningen.

- Vi stemte selv ja til at gå med i ordningen, fortæller Camilla Frey, som har boet i Olivenlunden siden 1999 sammen med sin mand og deres søn.

- Vi kan allerede nu se, at vi kan spare på varmen, fordi det nye anlæg er meget nemmere at styre. Før skulle vi skrue op og ned på hver enkelt radiator. Nu har vi en app på telefonen, hvor vi kan sidde på jobbet og styre varmen, så der er en tilpas temperatur, når vi kommer hjem. Det har vi stor glæde af. Vi er superglade for denne her ordning, og det samme hører vi fra mange andre beboere, siger Camilla Frey.

En fordel for alle parter For Høje Taastrup Fjernvarme giver det også god mening at få kunderne over på abonnementsordningen med nye, effektive varmeunits til at styre temperaturen.

- Det helt afgørende for økonomien hos kunderne og hos os er, at vi udnytter varmen mest optimalt. Det vil sige, at temperaturen på det vand, der kommer retur fra den enkelte bolig til fjernvarmesystemet, skal være så lav som mulig. I 2020 er det besluttet at returtemperaturen højst må være 44 grader. Kunder, der ligger over dette, skal betale en afgift, mens kunder, der ligger under, får en bonus. Vi kan fra vores stikprøver se, at beboerne her i Østerby nu går fra at betale afgift til at få bonus, fordi de får nye anlæg, der er korrekt indstillet, siger Astrid Birnbaum, direktør for Høje Taastrup Fjernvarme.

- Østerby stod over for nogle store investeringer i at renovere deres gamle rørsystem, der lå under boligerne. I stedet tilbød vi en løsning, hvor vi etablerer et nyt ledningsnet ude i vejen og stikledninger ind til hver bolig. Vi er rigtig glade for at kunne hjælpe boligforeningerne med at få en udtjent løsning udskiftet med en langt mere effektiv, siger Astrid Birnbaum.

Foruden det nye anlæg er der i abonnementsordningen også inkluderet service i 20 år. Så skulle der opstå problemer med anlægget, skal kunden ikke selv finde en VVS'er, men blot kontakte Høje Taastrup Fjernvarme, som så sørger for det fornødne.

Høje Taastrup Fjernvarme indførte abonnementsordningen i 2013. Det er et tilbud til alle kunder, som cirka 15 procent har taget imod indtil nu.