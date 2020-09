Populær børnefestival kom på hjul: Børnene skal da have en fest

- Det var et brag af en fest! Børnene nød musikken og underholdningen, og det var en mindst lige så stor fest for de frivillige, siger talsmand Carsten Junker og tilføjer med et stort grin, at han nu godt kunne finde på at sige sit job op og blive omrejsende artist.

- Hvis børnene ikke må komme til Callisto, må Callisto komme til børnene, siger Carsten Junker med et stort smil og lægger ikke skjul på, at han er superglad for, at frivillige har taget et par fridage for at gennemføre børnefestivalen på en ellers ganske almindelig tirsdag.