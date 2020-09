Se billedserie I år kan børnene ikke komme til den populære børnefestival Callisto, så i stedet vil festivalen forsøge at komme ud til børnene som en rullende festival - selvfølgelig med behørig afstand. Foto: Stina Felby Egerup

Callisto Festivalen aflyses - men bliver rullende!

Taastrup - 11. september 2020 kl. 09:00 Af Stina Felby Egerup

Som mange andre arrangører måtte den populære børnefestival Callisto Festivalen i foråret sadle om i lyset af corona-udbruddet og forberede en alternativ børnefestival med langt færre deltagere. De frivillige tog det med højt humør og rykkede Callisto til Blåkildegård, hvor Callisto startede for 15 år siden.

Men men men... Nu er smittetallet imidlertid steget i Høje-Taastrup, og derfor vil Callisto ikke længere samle en masse børnefamilier til en fest.

- Vi kan skeje meget ud og være meget barnlige i Callisto. Men her må vi lige vise ansvarlighed og samfundssind, fortæller festivalens talsmand, Carsten Junker, som selvfølgelig ærgrer sig.

- Men vi vil aldrig kunne tilgive os selv, hvis vores børnefestival bliver et nyt epicenter for Corona. Forsamlingsforbuddet er desuden sænket til 50 i kommunen, og da frivillige og artister nemt bliver over 30, kan der kun lukkes 20 personer ind ad gangen. Det er under 10 børn, som følges med voksne. Det giver ikke mening at skuffe alle andre børn, siger Carsten Junker.

Sadler om igen Men som altid er den populære børnefestival ikke til at slå ud.

Gruppen af frivillige havde nemlig virkeligt glædet sig til årets børnefestival især oven på et lidt kedeligt forår. Det har fået Callisto til at tænke ud af boksen, så der alligevel bliver en Callisto for en masse glade børn.

Festivalen, som ynder at blive kaldt »Danmarks mindste«, sadler nu om igen og har fået den idé at lave en karavane, som kører rundt til lokale børnehaver i stedet.

Carsten Junker fortæller, at man vil skubbe en børnefestival på ladvogne og biler og køre rundt i en karavane til institutioner.

- Vi kan ikke nå alle børnehaver i kommunen, men i løbet af en dag kan vi nå mange. Det er vigtigt for os at understrege, at vi ikke kommer ind i daginstitutionerne. Vi stopper foran børnehaverne med ladvogn og lydteknik - så vi kommer slet ikke ind på daginstitutionernes område. Og der bliver naturligvis afstand til alle børn, så vi ikke danner nye smittekæder, siger Carsten Junker.

- Vi håber, at personale og børn i børnehaverne vil være med til at lave en stor fest, tilføjer han.

Får nu travlt Datoen bliver med meget stor sandsynlighed tirsdag den 22. september. De sidste aftaler falder på plads i løbet af få dage.

Styregruppen i Callisto får nu sindssygt travlt med planlægning af et helt nyt arrangement, og der kommer rigeligt koordinering og praktisk arbejde de næste par uger.

- Men det holder gang i Callisto. Vi er kun sat i verden for at lave børnekultur på frivillig basis. Efter at vi må erkende, at intet er normalt i disse Corona-tider, glæder vi os til at lave en karavane i stedet. Nu kan vi for alvor sige, at Callisto ruller igen. Og det bliver sikkert til tonerne af »On the road again«, griner Carsten Junker.

Callisto plejer at være et tilløbsstykke, så børnefestivalen bliver aflyst i år på grund af corona-udbruddet. Foto: Jens Wollesen