Hedehusets café er blevet lukket, fordi det er et krav at bære mundbind de steder, der er serveringssteder. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Cafeer lukkes: Folk tager jo ikke mundbind på når de skal til møde

- Da cafeerne ligger på gangarealer, har vi valgt at lukke for cafeerne. For vi får ikke folk, der skal til møde et af de steder, til at tage mundbind på. Det giver ikke mening, og derfor har vi lukket cafeerne, siger Anders Christensen.