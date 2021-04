Se billedserie Lisbeth Holm Benattia er glad for igen at kunne åbne op for Café Moems i Hedehusene. Foto: Lisbeth Jansen

Send til din ven. X Artiklen: Caféejer rundt på gulvet: Havde jo bestilt varer til at åbne i maj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Caféejer rundt på gulvet: Havde jo bestilt varer til at åbne i maj

Taastrup - 16. april 2021 kl. 10:34 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

»Rony, ringer du lige til kaffemanden nu?«.

Sådan siger Lisbeth Holm Benattia til sin mand, mens hun bliver interviewet i telefonen til avisen.

Hun er indehaver af Café Moems på Hedehusene Station, og fredag morgen stod hun op til nyheden om genåbningsplanen, der betyder, at hun allerede onsdag den 21. april kan åbne sin café.

- Ja, undskyld, jeg her helt rundt på gulvet og ryster over det hele. Jeg har jo bestilt varer til at kunne åbne den 6. maj, og vi skal have gjort rent, og der er også bestilt en håndværker, der skal lave noget i caféen. Men jeg skal jo bare åbne på onsdag, siger Lisbeth Holm Benattia, der bor i Fløng med sin mand og to børn.

- Det er fantastisk, at vi kan åbne igen, og jeg er meget taknemmelig over det, men vi kunne godt have brugt et lidt længere varsel, siger Lisbeth Holm Benattia.

Hun har bedt sin mand om at tage fri i dag for at hjælpe med at få gjort klar til næste uge. Fødevarer skal hun nok nå at få hjem, men andre varer er der normalt lidt længere leveringstid på.

Et krav for at kunne åbne er, at kunderne viser et gyldigt coronapas, og at der er bordbestilling. I Café Moems er der normalt ikke bordbestilling, så Lisbeth Holm Benattia har ikke andre muligheder, end at folk kan ringe til hende og bestille bord.

Plan fjerne stressen Hun er glad for en langsigtet plan.

- Det er godt, at man nu kender datoerne, for så ved jeg allerede nu, at vi snart kan have nogle arrangementer. Det fjerner noget af stressen, at jeg kan se, at til august, så er forsamlingsforbuddet udfaset. Jeg er også glad for det sænkede arealkrav fra 7,5 m2 til 2 m2 for siddende gæster. Havde de fastholdt det på 7,5 m2, så havde jeg været død. Det har været stressende at gå rundt og ikke vide, hvordan vi kan åbne, siger Lisbeth Holm Benattia.

Hun er tydeligt rørt undervejs i interviewet, og efterhånden får hun snakket sig frem til, at det bliver fantastisk igen at kunne åbne, selvom det kom lidt som et chok.

Lige inden nedlukningen i december var der en enorm opbakning.

- Jeg har været ved at give op, men med alt det, vi havde i gang inden, så skal caféen have en chance mere. Der har været en kæmpe opbakning, og de sidste to åbningsdage inden nedlukningen var der fyldt med mennesker, der kom og støttede og købte de overskydende varer, der var bestilt hjem til julen. Folk har virkelig villet det. Det er helt fantastisk, siger Lisbeth Holm Benattia.

Hun er kommet gennem nedlukningen takket være hjælpepakker, der har dækket 90 procent af tre ansattes løn og 75 procent af de faste omkostninger. Derudover har der været et tilskud til selvstændige.

- Det kan godt være, at jeg ikke selv har levet fedt, men jeg har kunnet beholde mine medarbejdere og kunne køre virksomheden videre. Vi skal være meget taknemmelige for at have sådan et system, siger Café Moems-indehaveren.