Cafe Paraplyen søger frivillige

Taastrup - 20. april 2018 kl. 06:08

Værestedet Cafe Paraplyen mangler frivillige, der vil deltage i den daglige drift, da der er kommet flere brugere og åbningstiden udvidet.

Det fortæller leder Kim Truesen.

»Vi har igennem det sidste års tid haft en fremgang i antallet af besøgende på cirka 50 procent, og åbningstiden er ligeledes forlænget. Derfor har vi brug for nye friske frivillige, der kan lægge nogle timer eller en dag og hjælpe med de daglige gøremål på værestedet,« siger Kim Truesen og fortsætte.

»I Cafe Paraplyen har vi en rigtig god stemning og et godt samarbejde, som er med til at skabe et rigtig godt miljø, hvor vi hjælper hinanden, derfor er der plads til alle, samt gode ideer og tanker til udviklingen i Paraplyen.«

Cafe Paraplyen har arbejder ud fra mottoet »Det skal være sjovt at være frivillig i Paraplyen«, og der skal være plads til alle

Har man mod på at være frivillig, får man muligheden for at gøre en forskel for andre og samtidig få noget ud af det selv. På Cafe Paraplyen arbejder man for at skabe glæde og relationer imellem udsatte mennesker i den sociale café.

Bette på 82 år har været frivillig i Paraplyen i otte år. Da hun blev spurgt, hvad der gjorde, at hun blev frivillige i Cafe Paraplyen, svarede hun således:

»Jeg bor tæt på og ville rigtig gerne hjælpe og støtte op omkring en social café. Det gør mig så glad, det er sjovt at være i cafeen, og jeg deltager selv i en del arrangementer som bruger. Jeg har mødt mange forskellige mennesker, som jeg normalt aldrig ville møde, med mange forskellige vinkler på tilværelsen. Det har åbnet mine øjne for, at verden også kan ses fra andre vinkler. Jeg synes, at jeg får mere, end jeg giver i Cafe Paraplyen,« siger Bette.

Cafe Paraplyen er et værested for mennesker med sociale udfordringer, og har man lyst til at høre mere eller være frivillig, kan man kontakte Kim Truesen på 5045 6717 eller mail ktn@kfumsoc.dk