Cadeau til eleverne: Trivsel øges og børns rettigheder i fokus

For at blive rettighedsskole har Torstorp Skole oprettet et rettighedsråd, hvor der både er elever og voksne er medlemmer.

Rettighedsrådet er tovholder for arbejdet med at øge trivslen og trygheden på skolen og har blandt andet lavet en handleplan, som inddrager elementer fra FN's Børnekonvention, som bliver tydeliggjort.

Til sidst er der lavet en evaluering, hvor man undersøger om handleplanerne er fulgt og at tingene er forbedret, og herefter har skolen fået beviset på, at man nu er en rettighedsskole.

Skolen har spillet rettighedsbanko, hvor eleverne blev mindet om, at FN's Børnekonvention er til for dem.

- Det er en cadeau til eleverne for at de har gjort det, de skal for at blive rettighedsskole. Det har været en lang proces, hvor rettighedsrådet har arbejdet for at synliggøre børnekonventionen, så stor ros til eleverne, siger Morten Holmboe Toftegaard.