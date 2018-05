En godsvogn blev i 1944 tippet ned fra viadukten i Hedehusene for at spærre trafikken.

Byrumsmøbler klar til indvielse

Det er formentligt de færreste, der har fået en ide om at tippe en godsvogn ned fra viadukten i Hedehusene for at spærre for trafikken. Men det har den ældste nulevende medlem af modstandsbevægelse i Hedehusene Gunnar Vagtborg.

I sommeren 1944 tipper han og hans gruppe via nogle telefonpæle en godsvogn ned på Hovedgaden for at spærre for besættelsesmagtens aktiviteter. Den legendariske historie, har dannet grundlag for et kulturhistorisk byrumsmøbel i Charlottekvarteret. Møblet indvies nu på fredag d. 4. Maj kl. 16 sammen med en anden mere klassisk inspireret bænk, der trækker på en noget ældre lokal kulturhistorie; historien om Baldersbrønde.