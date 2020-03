Byrådsmødet bliver alligevel afholdt i byrådssalen - men med større afstand

Teknikken spiller ikke, så man kan holde et byrådsmøde med 21 byrådsmedlemmer over telefon, som det ellers var offentliggjort, at man ville gøre ved aftenens byrådsmøde .

Man har forsøgt flere forskellige tekniske løsninger, men ingen af dem vil fungere, og derfor vil de 21 byrådsmedlemmer mødes i byrådssalen på rådhuset.

Her vil de sidde med ekstra afstand mellem sig, og det vil stadig være uden en række sager, som kunne lede til politiske diskussioner. Derfor er det forventningen, at mødet bliver kort. Det vil typisk være sager, hvor det kræver byrådets godkendelse at komme videre med for eksempel byggerier og andet.

Samtidig vil der være lukket for offentligheden ligesom spørgetiden vil være aflyst.

Det gode er dog, at selvom der vil være lukket for offentlig adgang, så kan man som altid følge med i byrådsmødet via Høje-Taastrup Kommunes Facebookside og kommunens hjemmeside.

Man kan se den oprindelige byrådsdagsorden her. Men vær opmærksom på, at nogle af sagerne vil blive taget ud.