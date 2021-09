Omer Ayub (Lokallisten Høje-Taastrup) har netop deltaget i sit sidste byrådsmøde i Høje-Taastrup Kommune, hvor han har haft sin faste plads mellem Anne Mette Bak (S) og Turan Akbulut (K). Foto: Kasper Ellesøe

Byrådsmedlem takker af: Har ikke temperament til gentagelser og ordkløveri

Taastrup - 23. september 2021 kl. 13:35 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Med klapsalver og afskedstale sagde byrådet tirsdag aften farvel til en politisk kollega.

Lokallisten Taastrups Omer Ayub flytter fra kommunen og stiller samtidig ikke op til kommunalvalget i november, og derfor deltog han på sit sidste byrådsmøde i Høje-Taastrup Kommune. Det blev markeret med et par ord fra borgmester Michael Ziegler (K), der takkede for et godt samarbejde de seneste to valgperioder, hvor Omer Ayub først fra 2014-2017 var en del af det Konservative hold, mens han i denne valgperiode har repræsenteret Lokallisten.

- Du har taget ansvar og været med til alle budgetter og de fleste beslutninger. Du formåede at sætte rav i budgetforhandlingerne sidste år, da du foreslog, at vi kunne undersøge om vi kunne få tilskud til at sænke skatten. Det har kendetegnet dit politisk virke, at du har haft et liberalt view på tingene. Jeg har været imponeret over det projekt, der er lykkedes for dig. Da du dannede din lokalliste og stillede op, havde jeg ikke tippet, at du ville komme ind. Det er vildt imponerende, sagde Michael Ziegler.

Omer Ayub fulgte op med sin afskedstale, hvor han fortalte om, hvor glad han var for at være en del af plan- og miljøudvalget og teknisk udvalg og være med til at sætte præg på byens udvikling.

Men byrådets debatlyst blev måske lidt for meget til sidst, kunne man ane på Omer Ayub,

- Min hverdag er meget presset på grund af arbejde. Derfor glæder jeg mig til luftforandringerne. Jeg har lært meget af at siddet i byrådet og udviklet mig. Men denne byrådsperiode har været anderledes og med en masse debat. Måske også for meget debat og for mange diskussioner, der er trukket i langdrag og med gentagelser og ordkløveri. Det har jeg simpelthen ikke temperament til at medvirke i. Jeg er ikke i tvivl, at alle vil det bedste for kommunen, men jeg håber, at man vil fokusere mere på løsninger i stedet for ordkløveri. Jeg stopper som en glad mand og en mand med mere fritid, sagde Omer Ayub, inden han takkede alle for samarbejdet.

Omer Ayub stopper officielt den 5. oktober. Fra den 6. oktober tager Muammer Basoda over i byrådssalen, inden Lokallisten som parti dropper at stille op til kommunalvalget til november.