Se billedserie Birgitte Skovbæk Johansen stopper i byrådet i Høje-Taastrup Kommune før tid, fordi hun flytter fra kommunen. Foto: Fotograf Aasmul

Byrådsmedlem stopper i utide

Taastrup - 28. marts 2021 kl. 20:05 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Knap otte måneder før kommunalvalget sker der en udskiftning i byrådet.

Den konservative byrådsmedlem Birgitte Skovbæk Johansen stopper før tid, fordi hun flytter fra Høje-Taastrup Kommune til Hørsholm.

På byrådsmødet tirsdag aften tog borgmester Michael Ziegler til allersidste ordet og takkede for hendes indsats.

- Du har gjort en kæmpestor indsats. Du er et af de allerflittigste byrådsmedlemmer, jeg har arbejdet med. Jeg har et indtryk af, at du læser alt. Alle sager, alle bilag, alle referater. Det hænder, at man slukker lidt for blusset, når man har besluttet at stoppe. Det er ikke tilfældet med dig. Du har holdt tempoet og kadencen den seneste tid. Og jeg vil ikke blive overrasket over, hvis du sender et forslag den 31. marts om aftenen, sagde Michael Ziegler (K)

Alle partier sendte pæne ord gennem skærmen til Birgitte Skovbæk Johansen. Ordentlighed og grundighed var nogle af dem, der gik igen.

- Ordentligheden. Den har kendetegnet dig. Du er typen, man skal lære at kende, før man lærer den lune og humor, du har. Der gik et par måneder, før jeg oplevede din humor, og at du var inde var i sagerne. Når jeg har haft debatter med dig, er det foregået ordentligt og sagligt. Det kan man ikke værdsætte nok, sagde Enhedslistens Emil Viskum blandt andet.

Ærlighed og respektfuldhed

Birgitte Skovbæk Johansen var næstformand i plan- og miljøudvalget. Og her gjorde hun også indtryk på formand Peter Faarbæk (S).

- Tak for et godt samarbejde. Det, der kendetegner dig, er ærlighed, respektfuldhed og arbejdsomhed. Jeg forsøger selv at læse mange ting i plan- og miljøudvalget, men mange gange overgår du mig, også når det kommer til hukommelsen, lød det anerkendende fra Peter Faarbæk, som henviste til grundigheden hos den konservative politiker, der blev valgt ind ved kommunalvalget i 2017.

Selv sluttede hun af med at blive rørt over de mange fine ord fra kollegaerne.

- Tak til jer alle for de her ord. Det har været pæne ord. Og jeg blev rørt af dem. Det er meget trist måde at sige farvel til jer på (digitalt byrådsmøde, red.). Sådan er det i coronatiden. Jeg er ked af at forlade byrådet i utide, men sådan er det, når det skal passe sammen. Tak til jer alle samme, lød det fra Birgitte Skovbæk Johansen, der også er med i fritids- og kulturudvalget og ældre- og sundhedsudvalget.

Hos De Konservative sker der en række ændringer Fra 1. april til 31. maj indtræder Bjarne Kogsbøll i stedet for Birgitte Skovbæk Johansen. Herefter overtager Maj-Britt Hartvig, der lige nu er i byrådet som stedfortræder for Steffen Mølgaard Jensen, der er på orlov.

Fra 1. juni er Maj-Britt Hartvig i byrådet i stedet for Birgitte Skovbæk Johansen, når Steffen Mølgaard Jensens vender tilbage fra orlov.

Bjarne Kogsbøll fortsætter dog i byrådet, da han fra 1. juni bliver stedfortræder for Merete Scheelsbeck, der skal på barselsorlov.