Byrådsmedlem føler sig presset ud: Borgmester afviser

Taastrup - 09. april 2021 kl. 20:08 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Det er ikke efter egen vilje, at byrådsmedlem Betina Liv Moe ikke er at finde på De Konservatives opstillingsliste til kommunalvalget i Høje-Taastrup til efteråret.

Det gør hun klart i en besked på Facebook fredag aften.

- I efteråret blev jeg og den resterende gruppe inviteret ind på borgmesterkontoret til en midtvejsevaluering. Her blev jeg ret trist, da jeg fik fortalt, at Michael Ziegler ikke ville støtte op om mit kandidatur til det kommende valg, skriver Betina Liv Moe.

Og med den melding var vejen til en plads på listen ret lang, vurderede hun, da borgmesterens holdning har stor vægt i partiet.

Hun ønsker ikke at gå i detaljer med de samtaler, hun har haft med Michael Ziegler, men fortæller, at hun har fået det indtryk, at hun fylder for meget.

- Jeg kan dog ikke få forklaret, hvordan jeg fylder for meget. Som lokalpolitiker vil man jo gerne høres og gøre en forskel - det er jo derfor, jeg er gået ind i politik. Men jeg har undervejs fået ros for at stå ved mine meningers mod, så jeg er stadig lidt uforstående over for det, siger Betina Liv Moe.

Hun har ikke lyst til at smække med døren, men føler sig nødsaget til at skrive den offentlige opdatering på Facebook, da hun har fået mange spørgsmål om, hvorfor hun ikke er på listen.

- Så jeg synes, jeg skylder en forklaring, siger hun.

Sætter det bedste hold Borgmester Michael Ziegler bekræfter, at han sammen med kandidatudvalget og bestyrelsen har ment, at det ville være bedst, hvis Betina Liv Moe ikke var en del af den konservative opstillingsliste til valget til november.

- Det er vigtigt for alle partier at få sat det rigtige hold, og nogle gange betyder det, at veje må skilles. Det har også været vores holdning denne gang. Men jeg kan jo ikke beslutte, om hun må stille op eller ej, for vi har en demokratisk proces, som man skal respektere, siger Michael Ziegler og fortæller, at hverken Betina Liv Moe eller andre udfordrede den indstillede kandidatliste på partiets opstillingsmøde torsdag aften.

Borgmesteren ønsker til gengæld slet ikke at gå ind i begrundelserne for, hvorfor han og bestyrelsen ikke har ønsket Betina Liv Moe på listen, og sammenligner det med en personalesag.

- Der er også ledelse i politik, og det ville være helt uetisk af mig at gå ind i personlige begrundelser, for der er tale om interne forhold. Betina har mange kvaliteter som mennesker, men det handler om at sætte det bedste hold siger Michael Ziegler.

Været en tro tjener Personligt er Betina Liv Moe dog stadig i tvivl om, hvorfor hun ikke må genopstille, men hun fik beskeden omkring samtidig med, at hun satte sit hus i Fløng til salg for et halvt års tid siden. Men om det og mulige flytteplaner har noget med sagen at gøre, ved hun ikke.

- Jeg kan bare konstatere, at jeg har kæmpet en brav kamp for partiet og altid været en tro tjener, så jeg er meget ked af, at jeg ikke kan få lov til at fortsætte, siger hun.

Det Konservative Folkeparti i Høje-Taastrup genvalgte på et opstillingsmøde torsdag aften borgmester Michael Ziegler som partiets spidskandidat til kommunalvalget og herudover 19 andre kandidater.