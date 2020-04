Kravet om 225 timers arbejde inden for et år for at få fuld kontanthjælp bør suspenderes på grund af coronakrisen, lyder det i et fælles brev fra byrådet i Høje-Taastrup Kommune til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Byråd med opfordring til minister: Drop 225-timers regel

Alligevel stilles der fortsat krav om, at ledige kontanthjælpsmodtagere skal have arbejdet mindst 225-timer det seneste år for at modtage den fulde støtte.

Og budskabet er klart: Overvej lige en ekstra gang, om ikke 225-timers reglen skal suspenderes i denne tid.

- Det er helt og aldeles urimeligt, at vores udsatte borgere ikke får en hjælpende hånd under coronakrisen, mens vi gør os umage for at holde hånden under erhvervslivet. Vi har dog heldigvis været enige i byrådet i Høje Taastrup om at undersøge muligheden for at suspendere 225-timersreglen, siger Emil Viskum (EL), byrådsmedlem i Høje-Taastrup Kommune, som har foreslået at sende brevet.