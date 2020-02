En ny udligningsreform vil sandsynligvis koste Høje-Taastrup Kommune penge, og det vil borgerne kunne mærke. Derfor vedtog byrådet tirsdag aften at sende et brev til regeringen, hvor de protesterer mod det udspil, den er kommet med. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Byråd kritiserer udligning: - Man har ikke forsøgt at finde en løsning, der skaber en fornuftig balance

Taastrup - 26. februar 2020 kl. 11:52 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et fælles brev vedtaget af alle partier på nær Enhedslisten opfordrer byrådet i Høje-Taastrup Kommune regeringen til at genoverveje sit udspil til en ny udligningsreform.

- Vi har sociale udfordringer ud over gennemsnittet, og derfor skal vi jo ikke acceptere at tabe én eneste krone, lød det på tirsdagens byrådsmøde fra borgmester Michael Ziegler (K) om baggrunden for brevet.

Det var Det Konservative Folkeparti, der havde foreslået at sende brevet, hvori det slås fast, at Høje-Taastrup står til at tabe 15 millioner kroner på regeringens udspil.

Derudover ophører en kompensation, som blev indført, da man ændrede måden at opgøre indvandreres uddannelser på, som gav Høje-Taastrup 14 millioner kroner årligt.

Borgmesteren frotalte også, at byrådet havde fået et notat om, at puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet også nedlægges - en pulje, hvorfra Høje-Taastrup Kommune plejer at få 8-10 millioner kroner.

- Det er jo reelt også et tab, vi lider, sagde Michael Ziegler, og opgjorde derfor det samlede tab for Høje-Taastrup Kommune til 37-39 millioner kroner med regeringens udspil.

Høje-Taastrup vil stadig modtage penge i udligning, men altså mindre end tidligere.

Har taget parti I brevet kritiserer Høje-Taastrup, at regeringen ikke har lyttet til de argumenter, som hovedstadskommunerne er kommet med:

»Imidlertid oplever vi nu, at regeringen med sit udspil har taget ensidigt parti for provinskommunerne. Man har ikke forsøgt at finde en løsning, der skaber en fornuftig balance mellem kommunegruppernes modstridende synspunkter. Det er stærkt beklageligt«, lyder det i brevet.

For det vil kunne mærkes, hvis Høje-Taastrup mister mange millioner kroner om året.

»Vi er ikke en rig kommune. Vi er en af kommunerne i Danmark med de største sociale udfordringer. Vi har to »hårde« ghettoer og er som følge heraf i fuld gang med at lave udviklingsplaner, som vil forudsætte endog meget store kommunale investeringer. På trods af vores udfordringer er vi samtidig en ambitiøs kommune. Vi investerer i forebyggelse og vi investerer i byudviklingsprojekter, som skal løfte og skabe en stærkere social sammensætning af vores kommune. Til gavn for såvel de stærke som de svage! Kort sagt prøver vi at løfte os selv op 'ved hårrødderne'«, står der i brevet.

Derfor opfordrer byrådet »indtrængende« Regeringen til at genoverveje sit udspil og blandt andet inddrage borgernes rådighedsbeløb som vigtigt parameter i udligningssystemet.

- I hovedstadsområdet er borgernes rådighedsbeløb gennemsnitligt væsentligt lavere end det, man ser i provinsen, og den andel af deres indkomst, de betaler i skat til kommunen, er større end i provinsen, når man tæller det hele med. Det er argumentet for, at der ikke er grundlag for at flytte flere penge fra hovedstadsområdet ud i resten af landet, sagde borgmester Michael Ziegler (K) på tirsdagens byrådsmøde, hvor det blev besluttet at sende brevet.

Enhedslisten undlod at stemme i sagen, da partiet ikke mener at kunne vurdere, om kravene i brevet er saglige og rimelige ud fra det talgrundlag, de har fået.