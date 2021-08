Se billedserie Omtrent sådan plejer det at se ud med flag og masser af mennesker, når der er høstfest i Taastrups bymidte, opg det glæder handelstandforeningen sig til, at man igen kan åbne for efter en længere periode, hvor pandemiens regler har spillet ind. Foto: Hans Jørgen Johansen

Bymidte glæder sig til at holde høstfest

Taastrup - 27. august 2021 kl. 05:53 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

Efter en lang periode, hvor de traditionsrige byfester midt i Taastrup ikke har kunnet lade sig gøre grundet de forsamlingsrestriktioner, der følger med covid-19-pandemien, kan Taastrup Bymidte nu med åbne arme og gensynsglæde invitere til høstfest i bymidten, hvor Taastrup Hovedgade vil blive lukket af for bilkørsel og i stedet fyldt med boder og festlig stemning. Det sker den 28. august.

- Vi glæder os helt vildt. Vi har haft tre byfester aflyst, nemlig to sommerfester og en høstfest (grundet covid-19-restriktioner, red.) og nu her til denne høstfesten har vi et ret flot program, lyder det fra Tina Pihl, der er formand for handelstandsforeningen Taastrup Bymidte.

- Vi trænger gevaldigt til at vise gaden frem. der er rigtig mange forretninger, som har været her i mange år, og vores stamkunder har også givet tilsagn om at dukke op og støtte butikkerne til høstfesten. Vi mærker også stor interesse for høstfesten via sociale medier, siger Tina Pihl.

Hun understreger, at man helt frem til nu har set på de offcielle vejledninger om forsamling for at være sikre på, at der er nok rum til alle stader og andre indslag.

Tivoliland er på plads i bymidten og klar til at tage imod børn og familier med hoppeborge og andre forlystelser, der er fordelt i gaden fra nord til syd.

Bymidtens butikker har boder med masser af tilbud. Man kan købe mad og drikke, og der er musik flere steder i løbet af dagen.

Da-NOIZE spiller rockmusik hos Finn Inn fra kl. 12, og ud for Chimpansen og Tinas Pølser kommer der en DJ og underholder.

Taastrup Ny Vinhandel har vinbar. Tinas Pølser griller, og Chimpansen og Finn Inn sørger for, at der er iskold fadøl i hanerne. Og så er der som altid god tilslutning til stadepladserne midt på Taastrup Hovedgade, hvor man kan gøre fund af den ene eller anden art.

Og så tegner vejrudsigten lovende set med bymidte-øjne.

- Der er lovet pragtfuldt vejr, så det glæder vi os til, siger Tina Pihl og minder om, at butikkerne i dagens anledning er åbne frem til klokken 16, og at rigtig mange af dem udvider med varer udendørs i anledning af festdagen.

Fejrer også frivilligheden

Udover høstfesten, vil der samme dag blive afholdt Frivillighedsdag i Taastrup, hvor en lang række lokale foreninger viser flaget og beredvilligt fortæller om netop deres forening i boder, der er koncentreret omkring Domhustorvet foran Taastrup Bibliotek og på Gasværksvej. Det er alt fra politiske foreninger, humanitære, sportslige og alt det midt imellem, der er til stede, dog med det lokale islæt som fællesnævner. I år er der ekstra mange lokalpolitikske foreninger til stede grundet det forestående kommunalvalg til november.

Og Peter fra Kim Larsen jam, går rundt mellem boderne og underholder med nogle af Kim Larsens ikoniske sange. Ved Domhustorvet kan man desuden få en forsmag på, hvad de kan i Taastrup Folkedanserforening, som optræder mellem kl. 10 og 10.30. Derudover kan man opleve Kim Larsen Jam samme sted ved en koncert af en halv times varighed både kl. 11.00 og igen kl. 12.30.

Outlandish ugen efter

Allerede den 4. september sker der noget i bymidten i Taastrup igen, når bandet Outlandish kommer forbi og giver koncert kl. 14.30 på Domhuspladsen. I den forbindese vil bymidten sørge for at en del butikker rykker ud på gaden i pop up-udgaver. Samtidig bruges anledningen til officielt at markere de renoveringer, der er sket på Dorphs Allé og Vestervej.

Samme dag er der ikke at forglemme også høstfest og Frivillighedsdag i Hedehusene - og Outlandish spiller den formiddag også på stationsforpladsen i Hedehusene.