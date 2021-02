Se billedserie Restaurantbygningen midt på Taastrup Torv skal rives ned og erstattes af en mindre pavillon, legeplads og små madboder. Sådan lyder forslaget fra Taastrup Torvs ejere. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Bygning rives ned: Omstridt torv skal forandres Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bygning rives ned: Omstridt torv skal forandres

Taastrup - 05. februar 2021 kl. 11:40 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Så er der kommet skub i planerne for genoplive Taastrup Torv, der længe har været et smertensbarn

Læs også: Boliger og ny plads skal redde skrantende butikstorv

Ejerne af torvet, NREP, som overtog det for nogle år siden, har nemlig fremlagt en ny helhedsplan for byggeriet, som politikerne har nikket ja til at arbejde videre med.

I planen indgår, at man river den nu tomme restaurantbygning midt på torvet ned, og at man i stedet omdanner pladsen til et aktivt mødested med legeplads, bænke, små madboder og en mindre pavillon.

- Vi har også længe ønsket at gøre noget ved det. Det var dog ikke muligt, da der var lejekontrakter med de daværende caféer, men de er nu gået konkurs, og det giver os nogle nye muligheder, forklarer Michael Andersen, Asset Manager i NREP.

Ud over en forandring af torvet, lægger planen også op til at udbygge det nuværende Taastrup Torv mod vest med nye boliger - cirka 108 af dem.

Det skal være med til at skabe mere liv og aktivitet i området.

- Vi skal have aktiveret ejendommen på en anden måde end i dag, og det vil skabe mere liv, tryghed og trafik på torvet, siger Michael Andersen.

Plan- og miljøudvalget har netop nikket ja til den helhedsplan, der skal danne grundlag for det videre arbejde med Taastrup Torv, og senere skal munde ud i en egentlig lokalplan for det samlede byggeri.

Politikerne er begejstrede for forslaget om at omdanne selve pladsen, mens der er aspekter ved boligbyggeriet, de er mere lunkne overfor, blandt andet at der lægges op til byggeri i 10 etager.

- Det kan komme til at virke voldsomt, så vi vil gerne have, de lige genovervejer planen og ser, om man kan enten kan skalere lidt ned, eller om man kan omfordele kvadratmeterne, siger Peter Faarbæk (S), formand for plan- og miljøudvalget. Politikerne mangler også en plan for cykelparkeringspladser ved byggeriet.

Boligerne på Taastrup Torv er tænkt som seniorvenlige boliger, men er ville også kunne passe enlige eller delte familier.

relaterede artikler

Debat: Pas på vinden ved højt byggeri 21. juli 2020 kl. 06:05

Debat: Nej til mere beton 17. juli 2020 kl. 16:07