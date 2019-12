Martin Stendersø og hans kæreste Marie-Sofie Kudsk Vestergaard Jensen er blandt de købere, der måtte vinke farvel til deres boligdrøm, da AB Æblelunden blev droppet og lavet om til lejeboliger af bygherren. Nu overvejer de at lægge sag an mod bygherren sammen med andre købere. Foto: Privat

Bygherre droppede andelsboliger: Køber overvejer sagsanlæg

Taastrup - 28. december 2019 kl. 13:59 Af Signe Ravn Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I slutningen af september blev der taget første spadestik til AB Æblelunden og 59 andelsboliger tæt ved det gamle vandtårn i Taastrup.

I november blev projektet så pludselig skrinlagt før fristen for, hvornår et tilstrækkeligt antal boliger skulle være solgt, og bygherren, svenske Borohus besluttede i stedet at udbyde boligerne til leje.

Overvejer sagsanlæg Forløbet har fået en af køberne, Martin Stendersø og hans kæreste Marie-Sofie Kudsk Vestergaard Jensen, til at overveje et sagsanlæg mod Borohus.

Derfor har de siden Borohus' udmelding arbejdet på at få kontakt med de øvrige 19 købere, og indtil videre har de fået fat i seks andre.

Resten efterlyser de nu via Facebook-gruppen »AB Æblelunden - Gruppe for køberne«.

- Jeg oprettede faktisk allerede en Facebook-gruppe, inden jeg hørte, at projektet var helt dødt, for at få gang i salget igen, siger Martin Stendersø.

Aftale skal gælde for begge parter - Jeg overvejer at gå til en boligadvokat og se, om vedkommende kan hjælpe os videre og se, om vi har ret til kompensation. Jeg regner ikke med, at vi får lov at købe alligevel, men måske kan vi i stedet komme videre med en økonomisk kompensation som et plaster på såret. Det er ikke foregået på en fair måde, og jeg er ret sikker på, at det er et brud på købsaftalen.

- Hvis vi som købere havde trukket os efter de seks dages fortrydelsesfrist, så er jeg ret sikker på, at Borohus var kommet efter os. Købsaftalen skal også gælde for Borohus, som den gør for os købere, fastslår Martin Stendersø.

Står stærkere sammen Udover tid har Martin Stendersø og hans kæreste ikke haft økonomiske udgifter på boligkøbet, der ikke blev til noget, for de nåede at annullere deres bestilling på en bankgaranti, mens andre købere havde nået at sætte deres hus til salg, brugt penge på en bankgaranti og haft advokat til at se købspapirer igennem.

- Jo flere købere, vi er, jo stærkere står vi. Så kunne vi også dele udgifterne, og så ville det ikke blive så dyrt at få at vide, om Borohus har brudt købsaftalen og se, om vi kan føre en sag, forklarer Martin Stendersø, der har følere ude hos flere boligadvokater.

Martin Stendersø kan kontaktes via Facebook-gruppen, hvor AB Æblelunden-købere kan anmode om optagelse, eller på telefon 31 19 36 42 eller per mail på stendersoe@hotmail.com.