Bygherre beklager tidlig morgenstøj: Vi gør det ikke for at genere

Taastrup - 12. juni 2021 kl. 09:40 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Hos Sjælsø Management, der er bygherre på byggeriet Teglbakken i Nærheden, anerkender man, at der har været to tilfælde, hvor støjende arbejder er foregået uden for det tilladte tidsrum mellem 7-18.

Michael Clasen, der er projektudviklingsdirektør hos Sjælsø Management, har undersøgt sagen, og ifølge ham drejer det sig om et tilfælde, hvor en gravemaskine er startet før tid, og et andet tilfælde, hvor en lastbil er gået i gang før klokken 7 om morgenen.

- Det skal de selvfølgelig ikke, og det er fulgt op med skrivelser fra kommunen. Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at overholde reglerne for, hvornår vi må arbejde. Men det er uundgåeligt, at der kommer støj fra byggepladsen i et en bydel, der er i vækst, siger Michael Clasen og fortsætter.

- Sker det alligevel, at der bliver arbejdet uden for almindelig arbejdstid - for det kan ske - tager vi affære. Vi har indskærpet, at entreprenørerne helt og aldeles undgår støjende adfærd i det tidsrum. Vi lægger os i selen for at overholde forskrifterne og skal beklage, at der har været de to tilfælde, siger han.

Tip os Har du også oplevet støj fra byggepladser uden for almindelig arbejdstid? Så kontakt os, og fortæl din historie på Har du også oplevet støj fra byggepladser uden for almindelig arbejdstid? Så kontakt os, og fortæl din historie på taastrup.red@sn.dk I forhold til den meget støjende pæleramning som en beboer har målt til en lydniveau på op mod 90 dB, så er der ikke så meget, man kan gøre for at få dæmpe eller fjerne støjen.

- Vi skynder os så meget, vi kan. Vi laver ikke pæleramning for at genere, men det er nødvendigt for at bygge. Det er den mest gængse byggeskik, og derfor bruger vi den metode, siger Michael Clasen.

