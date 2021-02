Se billedserie Sådan så det ud i oktober sidste år, da borgmester Michael Ziegler fremviste grunden, hvor det nye rådhus skal bygges. Foto: Stina Felby Egerup

Byggeriet af byens nye vartegn er skudt i gang

Taastrup - 15. februar 2021 kl. 06:03 Af Stina Felby Egerup

Byggeriet af det nye rådhus i Høje-Taastrup er nu skudt i gang, og inden for to år skulle et nyt, stort rådhus gerne tårne op i Høje Taastrup C.

Spaden blev sat i jorden den 4. januar, og udgravning til kloak og kælder er nu i fuld gang.

På grund af corona-restriktionerne blev der ikke holdt et traditionelt første spadestik, som ellers normalt skyder byggeprocessen i gang.

Nyt frem for renovering Oprindeligt var det planen at renovere det nuværende rådhus, men prisen herfor viste sig at blive så høj, at det i det lange løb bedre kunne betale sig at sælge rådhusgrunden og bygge et helt nyt rådhus. Politikerne mente samtidig, at et nyt rådhus i bydelen Høje Taastrup C kunne blive en driver i udviklingen af hele området. Det ser ud til at have virket, for der har været godt gang i salget af byggegrunde, hvilket har bragt hele projektet med Høje Taastrup C foran tidsplanen.

- Vi håber, at rådhuset med den nye placering bliver mere brugt af borgerne. Der kommer også en tagterrasse på bygningen, som er åben for alle, siger borgmester Michael Ziegler (K).

Økonomien holder I et notat til Økonomiudvalget kan man se, at byggeriet indtil videre følger det afsatte budget på 288 millioner kroner. Heraf udgør kontraktsummen med CASA 194 millioner kroner.

Økonomien til såkaldte bygherreleverancer - det inventar, kommunen selv skal levere - er i budgettet sat ud fra standard på tilsvarende byggerier. Kvaliteten af møbler samt mængden i forhold til genbrug og specialkonstruerede møbler vil derfor få stor betydning for budgettet. Dette gælder også i forhold til IT og graden af genbrug i byrådssal, kantine og køkken. Disse forhold bliver afklaret senere i forbindelse med et særskilt indretningsprojekt.

I notatet oplyses det også, at der er en stor mængde jord på grunden (cirka 5000 m3), som skal bortskaffes. Høje Taastrup C har ifølge notatet afvist at modtage den rene råjord, og det bliver nu undersøgt, om den kan afsættes andre steder inden for kommunen. Blandt andet bliver der set på, om jorden kan anvendes til Børne- og Kulturhuset, hvor der mangler jord på grunden.

Ekstraudgifter til at transportere jorden til Taastrup er under afklaring, men forventes at kunne afholdes inden for budgettet.

Der er afsat i alt 311,2 millioner kroner til bygning af nyt Rådhus inklusiv grundkøb.

Byggeriet af det nye rådhus forventes færdigt i slutningen af 2022.