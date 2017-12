Se billedserie Det er blandt andet i det ombyggede Taastrup Stationscenter, at der er forslag om at opføre ældreboliger. I bygningen er der også planer om at lave ungdomsboliger.

Byggeriet af 30 ældreboliger rykker et skridt nærmere

Taastrup - 08. december 2017 kl. 06:14 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

30 nye ældreboliger i Høje-Taastrup Kommune skal bygges i enten Nærheden, på Skjeberg Alle eller i Taastrup Stationscenter.

Det står klart, efter byrådet har godkendt at arbejde videre med til de tre projekter, skriver DAGBLADET Roskilde.

Der kommer nemlig til at mangle endnu flere ældreboliger i fremtiden, og byrådet besluttede derfor allerede i budgettet for 2016, at der skal opføres 30 nye ældreboliger i kommunen. Derfor blev der i år afsat 5 millioner kroner svarende til grundkapital for etablering af de 30 nye ældreboliger, og kommunen har udbudt de penge i konkurrence mellem de almene boligorganisationer, der allerede er etablerede i kommunen.

Set i forhold til de fremsendte tilbud er der tre projekter, der i særligt grad forventes at kunne opfylde Byrådets krav og de potentielle brugeres ønsker til ældreboliger.

Lejerbo foreslår et projekt, hvor ældreboligerne placeres i Nærheden. Grunden, der er peget på, er beliggende i randzonen og vil derfor være koblet til den eksisterende by.

Boligerne forventes opført som tæt lavt byggeri og placeret tæt på Lejerbos eksisterende ældreboligafdeling Teglstenen. Det forventes, at der kan opnås en synergi mellem de to afdelinger, der kan bidrage til at skabe fællesskab og tryghed for de nye beboere. Derudover placeres boligerne tæt på Hedehusene bycenter og Hedehusene Station.

Bekymringen ved denne placering kan være, at placeringen i Nærheden ikke stemmer overens med beboernes opfattelse af bynær beliggenhed. De mest efterspurgte ældreboliger er beliggende i Taastrup.

AKB/KAB foreslår et projekt, hvor ældreboligerne indgår i den samlede boligudbygning på Skjeberg Allé i Høje Taastrup C således, at ældreboligerne opføres i et blandet byområde med andre boligtyper og ejerformer. Boligerne forventes opført som 1-plans boliger, hvor uderum bliver private, men også en del at det samlede boligområdes fællesarealer. Placeringen ligger forholdsvis tæt på indkøbsmuligheder i City2 samt Høje Taastrup Station.

Udfordringen i det område kan være, at på trods af den forholdsvise tætte placering på City2 og stationen kan det opleves som langt for den ældre borger med nedsat gangfunktion.

VIBO foreslår et projekt, hvor ældreboligerne placeres i Taastrup stationscenter. Boligerne forventes placeret i en nyopført bygning med udsyn til Selsmosen og Taastrup by. Placeringen opfylder ønsker om nærhed til indkøb og offentlig transport. Projektet vil endvidere bidrage til det strategiske arbejde i Charlottekvarteret om frasalg af boliger i to af VIBOs afdelinger. Opførslen af ældreboliger vil kunne understøtte frasalget ved, at beboere i målgruppen, bosiddende i VIBOs to afdelinger, kan visiteres til en ny bolig.

Domea og 3B havde også budt ind med projekter, men her var vurderingen, at de ikke i sammen omfang som de tre udvalgte forventes at kunne opfylde byrådets og brugernes krav.

Det endelige valg af boligorganisation, der skal opføre og drive de 30 ældreboliger, vil finde sted på byrådsmødet den 20. marts 2018.