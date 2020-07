Byggeri af ny døgninstitution sættes i gang

Der er tale om et byggeri af en ny institution på mere end 700 kvadratmeter til 9 unge. Byggeriet er tegnet med inspiration fra arkitekter, og bygningerne bliver lavet specielt til unge med autisme, og dermed er der taget særligt hensyn i forhold til at mindske forstyrrende stimuli og skabe ro for i endnu højere grad at tilgodese Thorshøjgårds målgruppe og højne deres trivsel samt det pædagogiske arbejde, oplyser Thorshøjgård.