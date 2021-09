Se billedserie Jan Larsen og Jacob Østergaard (th.) kommer til at stå i spidsen for Racket Club, der står bag det kommende padelcenter i Høje-Taastrup. Foto: PR

Send til din ven. X Artiklen: Byggeri af kæmpe padelcenter går snart i gang: Det bliver vores epicenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Byggeri af kæmpe padelcenter går snart i gang: Det bliver vores epicenter

Taastrup - 28. september 2021 kl. 08:45 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

I foråret blevet det offentliggjort, at der kommer et nyt kæmpe padelcenter i det regionale fritidsområde ved siden af Racehall.

Egentlig skulle det stå klar dette efterår, men det bliver lidt forsinket.

Lokalplanen for byggeriet er netop vedtaget af et enigt byråd, og i oktober begynder byggeriet.

Det fortæller Jacob Østergaard, der er partner i firmaet Racket Club, der skal opføre padelcentret.

- Vi går i jorden i løbet af oktober, og i slutningen af februar eller i begyndelsen af marts er vi klar til at åbne. Lidt senere end planlagt, men det har givet os tid til at forberede entreprisen i stedet, siger Jacob Østergaard.

Grunden til, at byggeriet kan klares på cirka et halvt år, er at »skallen« er et relativt simpelt byggeri, og i forvejen er spærene til loftet blevet produceret, mens man har ventet på processen.

- Vi har haft en god dialog med kommunen, som også har haft et ønske om procedere sagen hurtigt, så det er vi meget tilfredse med. Vi har aldrig været i tvivl, om at det ville bliver til noget, og derfor har vi også turdet gå i gang med projektet, inden lokalplanen var endelig godkendt. Og nu har vi en ret stor hær af fagfolk, der er klar til at gå i gang med byggeriet, siger Jacob Østergaard.

Det største center

Racket Club har i forvejen padelcentre i blandt andet Dragør, ved Kløvermarken og snart i Nordhavn. Men centret i Høje-Taastrup bliver det største.

Her har folkene bag købt en grund på 1,3 hektar af Racehall. Her bliver bygget en bygning på 5300 m2 med 14 baner. Derudover vil der bliver bygget fire udendørs baner p-pladser, hvor der også vil være el-ladestandere.

- Centret i Høje-Taastrup bliver vores epicenter for at samle alt det, vi har i vores andre centre. Vi har en ambition om en høj trafik for vores målgrupper. Lige nu er den primære målgruppe de 25- til 55-årige mænd og kvinder, men vi vil også være tilgængelige for unge helt ned til 12 år, siger Jacob Østergaard og fortæller, at han og de øvrige folk bag Racket Club stadig glæder sig til at se deres investering på 41 millioner kroner blive ført ud i livet.

- Vi var meget begejstrede, da vi offentliggjorde planerne, og vi er endnu mere begejstrede nu. Vi glæder os som små børn glæder sig til juleaften, siger han.

Racket Club har for nylig afholdt en stor tv-transmitteret turnering i centret i Kløvermarken, da det var det hidtil bedst egnede center.

Passer til det hele

Det nye padelcenter i Taastrup bliver indrettet, så det passer til det hele og blandt andet med en Center Court, der bliver sænket 1,5 meter ned i gulvet og med mulighed for tilskuerpladser, så der kan afholdes turneringer og opvisningskampe, som også kan tv-transmitteres, fortæller Jacob Østergaard.

Padel kan bedst beskrives som en blanding mellem tennis og squash og er lige nu verdens hurtigst voksende sportsgren. Det opleves også i Danmark, hvor der er stor efterspørgsel på steder at spille padel.

Tidligere i år investerede TIK Tennis og Hedehusene Tennisklub også i i alt tre udendørs padelbaner, som alle kan leje sig ind på uden at være medlem, så der er gode muligheder for at komme til at svinge battet med venner eller bekendte i kommunen..