Bygger »Livets Reder« til kulturuge

»Veronica Hodges' kunst er hel særlig, og hun har lavet mange spændende kunstværker rundt omkring. Hun har f.eks. lavet en kunstudstilling ud af indkøbskataloger i City 2, og nu skal hun i gang med at bygge en kæmpe rede i grene i Høje-Taastrup Kommune. Den glæder jeg mig meget til at se.«

Veronica Hodges er allerede et kendt navn. Hun skabte for et par år siden en poetisk udsmykning i anledning af Rødovre Centrets 50 års jubilæum.

»Reden er en metafor for det sted, hvor vi kommer fra og føler os trygge. Den tryghed, der skal til for, at vi bliver i stand til at komme ud af reden og møde andre mennesker. Det er mit håb, at reden kan give rum til fællesskab og samtale,« fortæller Veronica Hodges.