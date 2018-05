Byfest med tryl, dans og masser af musik og stader

Som altid vil der være masser af stader med varer, ligesom dagen byder på underholdning for alle aldre. For børnene vil der eksempelvis hele dagen være tivoliland når Kim Larsen Tivoli retter an med hoppeborge og high jumper. Butikker og spisestederne sætter alle sejl til, også ude på gaden.

Klokken 9 og frem til klokken 10 åbner staderne og samtidig vil der være morgenkaffe ved Slagter Kruse. Lars Hallgren og The After Beats leverer jazz til morgenmaden.

Klokken 11 vil der traditionen tro være trylleshow med Tryllestøv. Som noget nyt i år er der mulighed for at lave ballondyr, og showet har mange overraskelser. Efter showet er der gratis tryllekoder til alle børn, der dermed kan lære at trylle derhjemme, og man har mulighed for at holde en levende slage eller hilse på en sød kanin.