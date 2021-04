I visionsplanen lægges der vægt på, at Hedehusene Bymidte opleves som en levende bymidte, så byen bliver et sted, som tilflyttere aktivt tilvælger. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Byens fremtid til debat: Er tredje gang lykkens gang?

Egentlig skulle der nu have ligget en fin og færdig visionsplan for udviklingen af Hedehusene, men det fik corona flere gange sat en stopper for.

Politikerne har nemlig ønsket, at borgerne i Hedehusene kunne blive inddraget i planerne om byens fremtid, og derfor skulle et borgermøde være en del af processen. To har været planlagt i løbet af det seneste år, men begge er blevet aflyst på grund af corona-situationen.