Byen tager form: Nye regler for hastighed og parkering

Taastrup - 25. april 2021 kl. 06:29 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Det er absolut ikke meningen, at man skal fræse gennem Nærheden, når man gæster den nye bydel i Hedehusene i bil. Tværtimod er det meningen, at kørslen foregår i et roligt tempo, ikke mindst af hensyn til de mange børn, ældre og skoleelever på den kommende skole, som vil færdes i området.

Derfor bliver der indført en generel hastighedsbegrænsning på 40 km/t i hele den nye bydel, og nogle steder lyder anbefalingen kun at køre 30 km/t.

- Der var et ønske om at lave egentlige lege- og opholdsområder, hvor anbefalingen er kun at køre 15 km/t, men det ville politiet ikke godkende. Hvis man skal etablere sådanne lege- og opholdszoner, så skal der være mange, der har ophold på stedet, så bilisterne ikke er i tvivl, og det mente man altså ikke var tilfældet her, fortæller Ole Møller, direktør for NærHeden P/S.

Det har skabt utilfredshed nogle steder, blandt andet ved Urtehaven, hvor beboerne netop havde ønsket et opholdsområde. I stedet er beboerne nu gået i dialog med kommunens vejmyndighed om muligheden for at opsætte blomsterkummer ved vejkanten på en lille del af vejen for at få bilisterne til at sænke hastigheden.

Der vil blive opsat skilte med den generelle hastighed ved de tre indgange til Nærheden: Broen ved Hedevolden, Sejlbjerg Alle og Stendraget.

Der bliver også indført et generelt parkeringsforbund i hele bydelen, så parkering kun er tilladt i markerede båse. Det skulle gerne dæmme op for nogle uhensigtsmæssige parkeringer i området og sikre, at lastbiler kan komme rundt i bydelen.

Tre nye lyskryds I næste måned går NærHeden også i gang med at anlægge signalregulering i tre kryds i den nye bydel. Det sker ved Sejlbjerg Alle/Kongelysvej, Sejlbjerg Alle/Skolebakken og Skolebakken/Hedevolden (ved broen).

- Jo flere beboere, der flytter ind, jo mere trafik bliver der, så nu har vi brug for at kunne regulere den. Signalreguleringer gør jo også, at bilister er nødt til at sagtne farten, forklarer Ole Møller, som lover, at det hele kommer på plads, inden den nye skole åbner. Det var oprindeligt planlagt til at ske efter sommerferien, men er nu udskudt til efterårsferien.

Mere liv i bydelen I det centrale Nærheden er der også flere arbejder i gang, som skal forbedre trafikken i området. Blandt andet er man i gang med at færdiggøre Kongelysvej ud for Plushusene med fortov, beplantning og belysning, og snart påbegyndes færdiggørelsen af Skolebakken og Remisen ud for Læringshuset med fortov og cykelsti.

Per 1. maj begynder også opførelsen af et nyt parkeringshus ved Dræsinen tæt på stationen, som forventes færdigt i februar 2022.

Endelig anlægges frem mod sommer nye byggepladsveje i den østlige del af Nærheden, hvor FB Gruppen over de kommende år skal anlægge Søkvarteret med 1.600 boliger.

I det hele taget er der kommet meget mere liv i bydelen, og de mange nye borgere er også ved at få dannet nye fællesskaber.

- Der bliver blandt andet talt om, hvilke traditioner og fester, man skal stable på benene, når det igen bliver muligt, fortæller Ole Møller.

