Lars Bloch, direktør for Arealudviklingsselskabet Høje-Taastrup C, har vundet STAD Legatet. Foto: STAD

Bydelschef vinder pris: Har blik for detaljer og diversitet

Taastrup - 13. september 2021 kl. 09:19 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Manden i spidsen for udviklingen af den nye bydel, Lars Bloch, har netop vundet en pris for sit arbejde.

Han er direktør for Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C, og har netop modtaget STAD Legatet, der ved Estate Medias arrangement Ejendomsdagene 2021 blev uddelt for anden gang.

Der var flere end 200 indstillede kandidat. Og her løb Lars Bloch, der har ansvaret for at udvikle den nye bydel Høje Taastrup C, med hæderen.

Indstillingen lød blandt andet sådan.

- Lars Bloch går til opgaven med at skabe en ny og attraktiv bydel med stort engagement og et blik for, at diversitet er i højsæde. Gennem stor faglighed og en beslutsomhed sikrer Lars Bloch, at projektet lever op til visionen for byen gennem blikket for detaljen, og samtidig er Lars Bloch gennem sin baggrund anderledes tænkende. Hvilket giver noget utraditionelle løsninger med blik for ambitionen fra start til slut, lød det på www.staderhverv.dk om indstillingen.

Lars Bloch var en af tre nominerede, der til sidst kæmpede om hæderen. Inden han fik hæderen, var bydelschefen stolt og begejstret over at være en del af finalefeltet.

- Det er et skulderklap at være blandt de tre sidste til STAD Legatet. Det betyder noget for en ildsjæl som mig. Det har altid været vigtigt for mig, at jeg kan se mig selv i projektet. Man skal huske på, at ingen skaber ting alene, og netop samarbejdet og dygtige medarbejdere er nøglen til at kunne skabe og forløse ting - sammen, sagde han ifølge www.staderhverv.dk

STAD Legatet blev overrakt til Lars Bloch på Estate Media's Ejendomsdagene, der løb af stablen i sidste uge på Marienlyst Strandhotel. Legatet er på 10.000 kroner.