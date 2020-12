Se billedserie Den nye bydelsplads set fra oven. På pladsen er markeret, hvor et tidligere stendige lå.

Bydel har fået en ny plads med historisk markering

Taastrup - 11. december 2020

En ny bydelsplads har set dagens lys i det nybyggede område ved Skjeberg Allé i Høje Taastrup.

Bydelspladsen ligger ved byggeriet Gaardhaverne og er et grønt, funktionelt byrum og er en del af byudviklingen ved Skjeberg Allé, som MT Højgaard Projektudvikling står for.

Bydelspladsen er et fællesskabsfremmende tiltag for hele området, hvor hyggelige opholdssteder og rekreative områder vil indbyde naboer - unge som gamle - til at mødes.

En speciel markering på Bydelspladsen - herunder en støbejernsrende der opridser et tidligere dige på stedet - vil berette om områdets historie og understrege 'Gaardhavernes' reference til datidens landsbymiljø.

På markeringen står: »Her lå engang et dige. Det markerede skellet mellem de marker, der hørte til gårdene Frøgård og Egeskovgård. Diget og markerne er siden forsvundet til fordel for det moderne Høje Taastrup. Men før da var Høje Taastrup en landsby, hvor bønder og landarbejdere dyrkede områdets frugtbare jord. Landsbyen blev i 1786 udskiftet, så en række af områdets bønder kom til at råde over større, samlede marker«.

Den nye plads skal været et rart sted, fortæller landskabsarkitekt Kamilla Iversen fra Lassen Landskab, der har været med til at lave pladsen.

- Vores intention har været at skabe et rart samlingssted for bydelens beboere til både ophold og bevægelse. Her er mulighed for mange forskellige aktiviteter, blandt andet træning i parkouranlægget, balanceleg og karrusel, picnic på græsset og muligheden for bare at sidde på en bænk og slappe af, siger Kamilla Iversen.

Hun fortæller, at pladsens frugttræer og egetræer er med til at give pladsen karakter, og de danner sammen med den øvrige beplantning et grønt åndehul med plads til fuldkronede træer, hvor årstidernes skiften viser sig i blomstring, frugtsætning og løv.