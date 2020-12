Butikker i opråb: De små kan komme i klemme

- Det var med rynket pande, at jeg hørte statsministerens opfordring til at handle på nettet. Jeg forstår jo godt, hvorfor de siger det, men når man ser det fra et lille bysamfund som vores, så risikerer det jo at gå ud over de lokale butikker. Hvis man ikke har en webshop, så kommer man jo i klemme. Og de lokale butikker skulle jo stadig gerne være her, når alt det her corona er overstået, siger Peter Kjeld Jensen, der er formand for Hedehusene Erhvervsforening.