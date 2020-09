Aldi går endnu mere ind i kampen mod modspild. PR-foto

Butikker går ind i kamp mod madspild

Taastrup - 23. september 2020 kl. 06:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Madspilden skal mindskes.

Derfor går to butikker i Høje-Taastrup Kommune ind i kampen for at mindske det.

Aldi i Hedehusene og Aldi i Taastrup er sammen med landets øvrige 181 Aldi-butikker gået med i Too Good To Go-konceptet.

Der vil være tale om varer, som af den ene eller anden grund ikke kan sælges i Aldi's butikker, men som sagtens kan spises. Samarbejdet med Too Good to Go er en naturlig forlængelse af Aldi's mangeårige indsats for at mindske madspild i butikkerne.

Hver dag vil Aldi sælge mindst to sunde lykkeposer med frugt og grønt i Too Good To Go-appen. Posen koster 29 kroner og indeholder frugt og grønt til en værdi af cirka 90 kroner. Det vil typisk være varer, der har fået lette knubs, eller hvor emballagen er blevet beskadiget.

Salget af Too Good To Go-poser med frugt og grønt er blevet testet i 33 Aldi-butikker, fordelt over hele landet, og initiativet er blevet taget godt imod af såvel kunder som butiksmedarbejdere.

Pilotprojektet viste, at poserne med frugt og grønt til reduceret pris er meget populære, og alene i testperioden har Aldi sammen med Too Good To Go-brugerne reddet flere end 10.700 poser med frugt og grønt og dermed forhindret, at mere end 10 ton mad blev smidt ud.

- I testperioden har vores butikker i gennemsnit solgt to frugt og grønt poser pr. dag, og de er stort set alle steder blev revet væk inden for en halv time. Det er et tydeligt signal fra kunderne om, at konceptet virkelig giver mening, og derfor er jeg super glad for, at vi nu kan udrulle det på landsplan, siger Katrine Milman, CSR-chef i Aldi Danmark.

Som ansvarlig detailkæde ønsker Aldi at gøre det nemt for kunderne at foretage valg, der bidrager til en mere bæredygtig fremtid. Og netop i forhold til madspild har både forbrugere og detailbrancen gode muligheder for at gøre en forskel:

- Størstedelen af madspildet i Danmark sker hos forbrugerne og i detailleddet, så det er dér, vi kan gøre den største forskel ved at sætte ind. Der bliver især kasseret store mængder frugt og grønt, der sagtens kan spises. Det er derfor en oplagt kategori, Aldi har valgt at lægge ud med, og jeg glæder mig meget over, at vi nu kan rulle konceptet ud i hele landet, forklarer Heidi Boye, landechef for Too Good To Go,

Den fulde udrulning betyder, at Aldi og Too Good To Go kan redde mere end 160 ton frugt og grønt fra skraldespanden i løbet af det første år. Det svarer til mere end 400 ton sparet CO2.

- Vi har allerede en række initiativer mod madspild, og især butikspersonalet yder hver dag en stor indsats for at reducere mængden af mad, der ryger ud, men samarbejdet med Too Good To Go er helt klart et godt supplement, som kan medvirke til at mindske madspild i vores butikker endnu mere. Og jeg ved, at mange af vores medarbejdere også glæder sig over, at de nu sammen med kunderne kan gøre en forskel på det her område, fortæller Katrine Milman, CSR-chef i Aldi Danmark.

Kunder, der ønsker at købe en lykkepose med frugt og grønt fra deres lokale Aldi, skal downloade Too Good To Go-appen og oprette sig som bruger.

Poser reserveres og betales direkte i appen, og kan efter godkendelse fra butikken afhentes mellem kl.15-17.

