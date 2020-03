Busser aflyses og ændrer køreplan

40E udgår, 120, 127 og 400S kører uændret, for linje 123 udgår to afgange om morgenen i hverdage, linje 224 kører lørdags-køreplan på hverdage, dvs. én gang i timen, og natbus 93N kører lørdags-køreplan på hverdage.

- I Movia har vi ligesom i tog- og metrodriften set et stort fald i antallet af kunder i forlængelse af lukning af skoler, institutioner og hjemsendelse af medarbejdere. Samtidig ser vi lidt større sygefravær hos chauffører og lokoførere end normalt. For at sikre en stabil og pålidelig drift også de kommende uger, tilpasser vi nu antallet af afgange for busser og lokaltog efter god dialog med operatørerne såvel som de sjællandske kommuner og regioner, siger kommunikationsdirektør Camilla Struckmann.

Movia beder alle passagerer om at vise hensyn, holde afstand, rejse uden for myldretid hvis muligt, ikke rejse hvis man er syg eller formodet smittet, bruge midterdøren, betale med rejsekort, app eller sms-billet, og overholde den hygiejnelinje, som er markeret med sort tape i busserne bag forreste sæderække.

I flextrafik har Movia iværksat, at der ikke sidder passagerer på forsædet. For at sikre god afstand medtages i videst muligt omfang kun én passager ud over chaufføren. Det vil sige, at alle rejser planlægges på en måde, så der kun er én passager i hver vogn og således, at passageren sidder på bagsædet i en almindelig personvogn eller bagerst i vognen, såfremt det er en større vogn.