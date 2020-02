Her ses præmiepodiet for herre compound til world Archery indoor. Martin Damsbo endte med en bronze-medalje. Foto: www.worldarchery.org

Bueskytter dystede mod flere end 1000 andre

For TIK Bue stillede Tanja Jensen og Erika Damsbo til start i dame compound med 87 deltagere, Martin Damsbo i herre compound med 186 deltagere og Randi Degn, sammen med brutto-damelandsholdet i dame recurve med 71 deltagere.

Dame recurve Randi Degn blev med en 16. plads i kvalifikation med sine 572 point bedste dansker i den klasse og gik videre til finaleskydningen, hvor kun de bedste 32 får lov til at fortsætte.

Her møder Randi i 1/16-delsfinalen italienske Chiera, der blev nummer 17 med 571 point. Randi Degn kommer bagud i sæt med 5-1, men skyder så 2 gange 30 point, og så er det lige 5-5. I shoot-off'en er det så Chiera, der vinder med 10-9 og Randi bliver samlet set en delt nr. 17.

I 1/16-finalen slår hun nummer 28, Boehnke fra Tyskland, med pointene 144-142, i 1/8-finalen slår hun nummer 21, Bogel fra Brasilien, med 145-143, i 1/4-finalen slår hun franske Dodemont, der blev nummer 4 med 145-145 og 9-9 og 10-9 efter en dobbelt shoot-off. Og var så videre til semifinalen og sikker på at skyde om medaljer søndag. Hun møder her nummer 1 - amerikaneren Pearce - og vinder 146-146 og 10-10 i shoot-off, hvor Tanja Jensen kommer tættest på midten.

I 1/16-finalen møder Martin Damsbo nummer 9, som er amerikaneren Lutz, og det bliver til 149-148 til Martin Damabo. I 1/8-finalen vinder han 148-146 over russeren Bulaev, der blev nr 25 i kvalen.

Taastrupbueskytten fortsætter sin sejrsrække i 1/4-finalen, som han vinder 150-149 over amerikaneren Anderson, der blev nummer 16; men lige har slået nummer 1 ud runden forinden. I semifinalen møder han så endnu en amerikaner Gellenthien, der blev nummer 4 i kvalen. Martin Damsbo taber med 146-149 og ender mod netop Stephan Hansen fra Nykøbing F. i søndagens bronze-finale. Her kører det bedst for Martin, der vinder bronze med scoren 148-146.